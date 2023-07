﻿Schokoladerie DePrie im Rostocker Stadthafen musste schließen: „Der Standort ist tot“

Meeressäuger vor Warnemünde gesehen

Seit einigen Wochen berichten Einheimische und Urlauber immer wieder, dass sie einen Delfin in der Ostsee gesichtet haben. Besonders häufig gibt es diese Begegnungen in Warnemünde. Eine Expertin des Meeresmuseums in Stralsund erklärt, wie man sich in einem solchen Fall richtig verhält.