﻿U-Boot, Kriegsschiffe, Eurofighter: Die große Show für Scholz in MV

Rostock. „Noise kills“ steht auf dem bunten Bildchen an einem Schott unter Deck der „Mecklenburg-Vorpommern“. Zu deutsch: Lärm tötet. Soll heißen: An Bord eines Kriegsschiffes sollte es leise sein – weil unter Wasser feindliche U-Boot lauern und lauschen könnten.

Und wenn das wirklich stimmt, ist dieser Tag an Bord der Fregatte lebensgefährlich für den Bundeskanzler. Olaf Scholz (SPD) ist aus Berlin eingeflogen. Für einen Tag bei der Deutschen Marine. Und die zeigt vor Rostock, Heiligendamm und Kühlungsborn, was sie kann. Laut. Auf dem Wasser, unter Wasser und in der Luft.

MV bei Nato-Verband an vorderster Front

Die „Mecklenburg-Vorpommern“ – sie ist eines der größten Kriegsschiffe der Bundeswehr. Gut 140 Meter lang, mehr als 200 Mann (und Frau) Besatzung. Ausgerüstet mit Torpedos, Bord-Hubschraubern, diversen Flugkörpern und Geschützen.

Seit Januar ist sie an vorderster Front in Ostsee und Nordatlantik unterwegs, um Deutschland und seine Partner zu schützen. Als Flaggschiff der schnellen, maritimen Eingreiftruppe der Nato, der Very High Readiness Task Force. Mit Schiffen aus Frankreich, Spanien, Portugal, Polen und den Niederlanden ist der Verband auf See, um jederzeit auf Bedrohungen reagieren zu können.

„Wir sind voll einsatzbereit“, sagt Fregattenkapitän Maik Welk. Der 38-Jährige ist Erster Offizier der „Mecklenburg-Vorpommern“. Und er ist waschechter Rostocker. Warum er dann nicht auf einem „Rostocker Schiff“, einer der Korvetten mit Heimathafen Hohe Düne, dient? „Die sind mir zu klein“, sagt er mit einem verschmitzten Lächeln.

Rostocker Marinesoldat zu Russland: „Es hat sich nichts geändert“

Dieser Einsatz sei nicht anders als die zuvor, sagt Welk. Die geänderte Weltlage, Russlands Angriff auf die Ukraine – sie haben die Nato „aufgeschreckt“. Das westliche Bündnis investiert wie seit Jahrzehnten nicht mehr in die Aufrüstung. Auf die Gefühlslage an Bord hat das aber nur bedingt Einfluss, sagt der Erste Offizier. „Ja, es gibt Kameraden, die fühlen eine gestiegene Bedrohung. Ich aber nicht“, so der Rostocker. Die russische Marine verhalte sich bei Begegnungen auf See nicht anders als vor ein, zwei Jahren. „Professionell“, sagt Welk. Nicht aggressiv. Es habe sich nichts geändert.

Seit sechseinhalb Monaten ist die Besatzung an Bord. Auf engstem Raum. „Wir sind an dem Punkt, an dem wir alle nach Hause wollen“, gibt Welk ehrlich zu. Der Besuch des Kanzlers – eine willkommene Abwechslung. Eine Ehre. Und eine Gelegenheit, dem Kanzler zu sagen, was die Marine braucht. Welk bringt es auf drei einfach Begriffe: Mehr Munition, mehr Ersatzteile und vor allem mehr Personal. „Wir brauchen Leute, die Willens sind, die besonderen Herausforderungen des Lebens auf einem Marine-Schiffe auf sich zu nehmen. Dafür müssen wir den Job attraktiv machen.“

Düsenjets und U-Boot – Scholz scheint beeindruckt

Scholz hört zu an diesem Tag auf See. Er begrüßt die Matrosen auf der Brücke mit einem freundlichen „Moin“. Wie es sich im Norden gehört. Beim gemeinsam Mittagessen mit den Soldaten gibt es Königsberger Klopse und klare Worte.

Dann die große Show: Die portugiesische Marine zeigt, wie gut die Zusammenarbeit im Bündnis funktioniert. Ein Boarding-Team der „Bartolomeu Dia“ seilt sich von einem Hubschrauber der deutschen Marine auf die (Rostocker) Korvette „Oldenburg“ ab. „Solche Einsätze sind Routine – zum Beispiel, wenn es um die Bekämpfung von Piraterie auf See oder auch um das Durchsetzen eines Embargos geht“, erklärt ein Offizier.

Olaf Scholz bei Marine-Manöver in der Ostsee Nato-Verband übt für den Ernstfall. Bundeskanzler Scholz überzeugt sich von den Fähigkeiten der deutschen Marine. © Quelle: Andreas Meyer

Immer wieder donnern die Bord-Hubschrauber vom Typ SeaLynx im Tiefflug über die „Mecklenburg-Vorpommern“. Der Kanzler beobachtet das Ganze aus der Brückennock – mit dem Inspekteur der Marine, Vize-Admiral Jan Kaack an seiner Seite. Aus den „Tiefen“ der Ostsee taucht plötzlich die U33 auf. Ein deutsches U-Boot – in diesem Szenario gejagt von einem deutschen Hubschrauber.

Kanzler Scholz im Hubschrauber und auf dem Schnellboot

Der Kanzler zeigt sich energisch – als Macher. Und als Mann der Streitkräfte. Auch als es richtig laut wird. Stichwort: „Noise kills“: Zwei Tornados aus Jagel und zwei Eurofighter aus Laage simulieren einen Angriff auf den Verband, knallen im Tiefflug über die Schiffe hinweg. Scholz wirkt beeindruckt.

Dann geht es für den Regierungschef an Bord eines Schnellbootes. Mit dem setzt er über auf den Minensucher „Bad Bevensen“. Was dort besprochen wird – vertraulich. Nur so viel sickert durch: Es geht um den Schutz kritischer Infrastruktur auf See und unter Wasser. Die Minensucher und Spezialkräfte der Marine sollen dabei eine Schlüsselrolle spielen. Die Anschläge auf die Nord-Stream-Pipelines haben auch hier die viel beschworene „Zeitenwende“ zur Folge. Sicherheit auf See – das ist nicht länger „nur“ eine Aufgabe für die Bundespolizei, die Küstenwache. Auch das Militär muss und soll helfen.

Marine-Flottenadmiral schwärmt von seinem Verband

Die Ausrüstung ist seit Jahren das große Thema bei der Marine. Flottillenadmiral Thorsten Marx kann in diesem Punkt aber nicht meckern. Er führt den schnellen Einsatzverband – und schwärmt: „Wir gehören zu den am besten ausgebildeten und ausgerüsteten Einheiten der Nato“, sagt er über die „Mecklenburg-Vorpommern“ und ihre Partnerschiffe. „Wir sind in der Lage, auf jede Bedrohung robust zu reagieren.“

Einen Wunsch hat er dann aber doch: Der Inspekteur der Marine hat mit dem Konzept „2035“ festgelegt, was die Marine für die kommenden Jahrzehnte an Ausrüstung benötige. „Ich wünsche mir, dass der Bundestag die finanziellen Mittel dafür bereitstellt“, sagt Marx.

OZ