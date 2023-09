﻿Schottergärten statt Rasen? Lieber Grün statt grau!

Rostock. Wer mit offenen Augen durch Städte und Gemeinden geht, sieht sie immer wieder: Schottergärten. Vorgärten wie Todesstreifen – mit Steinen verschüttet. Häufigste Motivation der Besitzer: ordentlich soll es aussehen, möglichst wenig Arbeit machen. Und damit liegt oft auch der Griff zu Kärcher oder Glyphosat nahe, sollte doch mal ein vorwitziges Pflänzchen die graue, anthrazitfarbene oder schwarze Steinwüste besiedeln.

Dabei ist das ästhetische Problem das geringste. Die mit „Gärten des Grauens“ ganz treffend beschriebenen Flächen – es gibt bereits mehrere gleichnamige Bücher und tausende schockierende Fotos bei Instagram und Facebook – sind vor allem ökologische Katastrophen: Die Flächen heizen sich in der Sonne auf. Sie bieten Tieren keine Nahrung. Wegen eingearbeiteter Gewebe- oder Folieschichten kann Regenwasser nicht versickern. Und letztendlich stirbt mit Regenwürmern, Asseln und Insekten der gesamte Boden.

Ein Verbot ist völlig richtig

Dass diese „Gärten“ bereits in mehreren Bundesländern verboten sind, ist folgerichtig. Und kein Eingriff in die Freiheit der Grundstücksbesitzer. Denn Schottergärten sind ein flächenmäßig zwar kleiner, aber leicht zu vermeidender Teil eines großen Problems: Tagtäglich verschwinden bundesweit mehr als 50 Hektar natürlicher Boden unter Stein und Beton. Wer es mit dem Kampf gegen die Klimakrise ernst meint, muss hier ansetzen. Und Kommunen per Gesetz ein Instrument in die Hand geben, wirksam gegen solche Todeszonen vorzugehen. Und zwar auch da, wo es bislang keine Bebauungspläne gibt.

