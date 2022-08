Von Warnemünde aus ging es raus auf die Ostsee: Im Rahmen ihrer Projektwoche sind Schüler der Kinder- und Jugendkunstakademie in Kassebohm mit der „J.R. Tolkien“ gesegelt – dabei durften sie selbst mitanpacken. Was den Kindern am meisten Spaß machte und wie sie sich bei der Crew bedankten

Warnemünde. Ein paar Touristen haben sich am Mittag um die Anlegestelle der J.R. Tolkien an der Warnemünder Mittelmole versammelt und schauen dem Kinderchor zu, der gerade an Bord ein Ständchen hält. „O Himmel, strahlender Azur! Enormer Wind, die Segel bläh! Lasst Wind und Himmel fahren! Nur lasst uns um Sankt Marie die See!“ klingt es von der J.R. Tolkien. Für ihre Ausfahrt mit dem Segelschiff haben die drei fünften Klassen extra Tage zuvor Bertolt Brechts „Ballade von den Seeräubern“ einstudiert – als Dankeschön an die Crew.

Die Schüler der Kinder- und Jugendkunstakademie in Kassebohm waren im Rahmen ihrer Projektwoche mit der J.R. Tolkien unterwegs. „Morgen machen wir einen Sporttag, gestern waren wir baden – das hier war aber natürlich die Krönung“, sagt Lehrer Ralf Kirsten. Die Ausfahrt dauerte etwa zwei Stunden, es ging etwa sechs Seemeilen raus auf die Ostsee. „Segelsport wird in der Schule ja eher kleingeschrieben, aber ich glaube, bei manchen hat es heute richtig gefunkt“, so der Lehrer. Der Ausflug aber hatte auch einen pädagogischen Hintergrund: „Eine fünfte Klasse ist bei uns komplett neu zusammengewürfelt worden, da müssen die Kinder sich nun erst einmal finden“, erzählt Kirsten, der den Ausflug organisierte. „Und Seefahrt hat immer etwas mit Teamarbeit zu tun“, fügt er hinzu.