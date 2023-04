﻿Schülerredakteure auf Rügen: Wir machen Welle in Gingst

Rostock. Am schwersten ist nicht der erste Erfolg, sondern noch schwerer ist es, einen Erfolg zu wiederholen. So auch beim Schülerzeitungswettbewerb des Landes MV. Nachdem die Redaktion der Schülerzeitung „Innenhof“ vom Innerstädtischen Gymnasium im vergangenen Jahr in der Kategorie Gymnasien aus dem Stand heraus auf den ersten Platz kam, war es nun erneut so weit: Beste Schülerzeitung in dieser Kategorie ist „Innenhof“.

Zwölf Schülerinnen von der 9. bis zur 11. Klasse arbeiten an der Schülerzeitung „Innenhof“ mit. © Quelle: Sarah Klas

Am 27. April wurden erneut die besten Schülerzeitungen des Landes in Rostock am Institut für neue Medien ausgezeichnet – vor Publikum im Kinosaal der „Frieda 23“. Rund 140 Schülerzeitungen gibt es im Land an allen Schulformen. Zehn Prozent erscheinen digital, ein Teil wird sowohl in Papierform als auch digital veröffentlicht, das Gros sind reine Print-Produkte. 25 Schülerzeitungen hatten für den Wettbewerb ihre Exemplare eingereicht.

„New Stork“ aus Cammin räumt bei Grundschulen ab

Eine Jury, die sich aus Vertretern verschiedener Institutionen, wie beispielsweise Landesmarketing, Journalistenverband, RENN.nord, Landeszentrale für politische Bildung, Handwerkskammern, Heimatverband, sowie Journalisten der Schweriner Volkszeitung und der OSTSEE-ZEITUNG zusammensetzt, kürte die besten Schülerzeitungen des Landes. So erhielt in der Kategorie der Grundschulen „New Stork“ aus Cammin (Landkreis Rostock) den ersten Preis. Bei den Förderschulen gewann „Blind Date“ vom Überregionalen Förderzentrum für den Förderschwerpunkt Sehen in Neukloster den ersten Platz.

„Gingster Welle“ kämpft sich ganz nach vorn

Die Schülerzeitung „Gingster Welle“ der Regionalen Schule in Gingst auf Rügen gewann in der Kategorie der Regionalen Schulen. Die etwa neun Mädchen und Jungen zählende Redaktion ist seit Jahren beim Wettbewerb dabei, landete stets auf vorderen Plätzen und verbesserte ihren Auftritt stetig. Im vergangenen Jahr erhielten sie den zweiten, nun den ersten Platz. 450 Euro gab es dafür plus einen Beutel voll mit gesponserten Kleinigkeiten. 7000 Euro wurden insgesamt ausgelobt.

„Der Gewinn motiviert uns“, sagt Lotta (14), Mitglied der Redaktion. Ihr Kollege Cedric (12) berichtet, dass es sehr interessant sei bei der Schülerzeitung. „Ich wollte das mal ausprobieren und habe gemerkt, dass man viel machen und kreativ sein kann“. Ihre Betreuerin, die Lehrerin Anne Budzinski, sagt: „Auch wenn wir einen langen Atem brauchen, ehe so eine Zeitung zusammengepuzzelt ist, sind die Kinder doch immer gut dabei, fleißig und bereit.“

Schülerzeitungen aus Rostock und Neukloster mischen bundesweit mit

Alle Gewinner-Blätter, vom ersten bis zum dritten Platz, qualifizierten sie sich für den diesjährigen Bundesausscheid. Bei diesem, so viel steht schon fest, belegt „Innenhof“ den zweiten Platz unter allen Gymnasien in Deutschland, „Blind Date“ aus Neukloster den dritten unter allen Förderschulen in Deutschland. Die Prämierung der Bundespreisträger erfolgt allerdings erst im Juni.

Für die Schirmherrin des Landesausscheides, Ministerin Bettina Martin (SPD), zeigt der Erfolg auf Bundesebene, „welch hohe Qualität die Schülerzeitungen in Mecklenburg-Vorpommern haben“.