﻿Schulranzen in Rostock kaufen: Was Eltern beachten müssen und wann Markenmappen günstig sind

McNeill, Scout, Step by Step, Satch, Ergobag: Kita-Kinder, die im Sommer 2023 Einschulung feiern, finden in Rostocker Geschäften eine große Auswahl an Ranzen. Wo es viele Modelle gibt, was sie kosten und wann Eltern beim Taschenshoppen für die Schule Geld sparen können.

Bei Colour and more im Rostocker Hof gibt es Hunderte Schulranzenmodelle verschiedener Hersteller zu kaufen. Inhaber Jörg Busse kennt die Unterschiede und einzelnen Vorzüge.

Rostock. Wenn diesen Sommer Hunderte Mädchen und Jungs in Rostock eingeschult werden, darf ein Begleiter nicht fehlen: der Ranzen. Der Hype um Mappen von Herstellern wie McNeill, Scout oder Step by Step startet aber schon am kommenden Wochenende.

Am Samstag und Sonntag (28. und 29. Januar 2023) werden auf der Ranzenmesse 2023 im Schreibwarenladen „Colour and more“ im Rostocker Hof Neuheiten aller namenhaften Hersteller präsentiert. Hunderte Modelle werden angeboten. Alle Ranzen können während der Messe oder in einem persönlichen Termin nach dem Event ausgiebig getestet werden. Hierbei können Kinder den „Ranzentrageberechtigungsschein“ für ein gutes Wissen im Umgang mit ihrem Tornister erwerben.

„Wir wissen, dass Eltern und Großeltern mit ihren künftigen Schulanfängern gern in aller Ruhe die Ranzen, Füllfederhalter und andere Schulutensilien anschauen und testen möchten. Deshalb haben wir uns um die Ausnahmegenehmigung für den Sonntag bemüht“, sagt Jörg Busse, Inhaber von „Colour and more“.

Wer Mappen und anderen Schulbedarf kaufen möchte, wird in Rostock auch in anderen Geschäften fündig. Auch der Fachmarkt Heinrich Hünicke hat ein breites Sortiment für Schulkinder und veranstaltet am Samstag (28. Januar) eine Schulranzenfete.

Beratung im Geschäft statt Onlineshopping

Wer eine Erstausstattung für die Schule braucht, sollte sich im Fachhandel beraten lassen, statt blindlings online einzukaufen. Schließlich soll der Ranzen zum Kind passen, Tragekomfort bieten und durch Flächen mit fluoreszierenden Signalfarben einen sicheren Schulweg garantieren.

Sparen: Bestimmte Termine können sich auszahlen

Für ein aktuelles Markenset müssen Eltern und Großeltern laut Vergleichsportal Idealo in diesem Jahr mit Preisen zwischen 180 und 290 Euro rechnen. Wird statt eines Set mit Tornister, Turnbeutel und Federmappe nur ein einzelner neuer Ranzen gekauft, sind demnach immerhin noch etwa 70 bis 100 Euro fällig. Günstiger kommen Kunden weg, die zu einem Modell aus dem Vorjahr greifen oder nicht auf ein bestimmtes Motiv fixiert sind.

Auch der Zeitpunkt des Ranzenkaufs kann sich auf den Preis auswirken. Besonders günstig ist es laut Idealo in den Monaten Mai und Oktober. Dann können Käufer im Schnitt 6 Prozent sparen – vor allem gegenüber Monaten wie Dezember, Februar und August, in denen Ranzen teurer als im Rest des Jahres sind.

Wer die Ranzenmessen am kommenden Wochenende verpasst hat, hat im Februar eine weitere Chance: Am 19. Februar bietet „Colour and more“ gemeinsam mit dem Warener „Papierhaus Martens“ im Van der Valk Resort Linstow eine Ranzenmesse für Schulanfänger an.