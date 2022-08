Nur vier der 44 kommunal getragenen Schulen in Rostock sind laut Angaben aus dem Rathaus bisher komplett mit digitaler Technik und Internet ausgestattet. Eigentlich sollten bis 2023 alle umgerüstet werden. Doch das dürfte kaum zu schaffen sein – auch, weil Spezialisten fehlen.

Rostock. Für 20 500 Schüler und Schülerinnen in Rostock beginnt nach Ende der Sommerferien in Mecklenburg-Vorpommen am Montag das neue Schuljahr. Das sind 238 mehr als im Vorjahr, wie die Hansestadt am Dienstag mitteilte. Laut Sozialsenator Steffen Bockhahn (Linke) werde es einige Neuerungen geben – doch nicht alle dürften für Beifall sorgen. So wird die Stadt ab dem kommenden Schuljahr von allen Eltern 30,68 Euro für Lernmittel wie Kopien einkassieren.

Das, so Bockhahn, werde mit Sicherheit nicht allen gefallen, sei aber gutes Recht der Kommunen. Bisher war es den Schulen selbst überlassen, ob und in welcher Höhe das Geld eingezogen wird. Einige hätten sich wegen des bürokratischen Aufwands dagegen entschieden, einige nur einen geringeren Betrag gefordert. An einer Schule sei sogar mehr eingetrieben worden, als gemäß Verordnung erlaubt – welche das ist, wollte der Senator jedoch nicht preisgeben.