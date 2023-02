﻿Schwan in Rostock auf Abwegen: Polizisten retten verirrten Vogel aus Kreuzungsbereich

Jede sechste Lehrkraft in Mecklenburg-Vorpommern ist älter als 60 Jahre

In keinem anderen Bundesland ist der Bedarf an Lehrernachwuchs so groß wie im Nordosten. Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Montag mitteilte, waren im Schuljahr 2021/2022 an den allgemeinbildenden Schulen des Landes 17,4 Prozent der Pädagogen älter als 60 Jahre. Das war im Ländervergleich der höchste Anteil.