45 Kinder beim Aufnahmetest: Wer hat es in Nordwestmecklenburgs einzige Sportklasse geschafft?

Kinder, die im Sport etwas erreichen wollen, werden an der Wismarer Goethe-Schule gefördert. Dort werden jedes Jahr um 24 Mädchen und Jungen in eine Sportklasse aufgenommen. Fast doppelt so viele Kinder waren dieses Mal beim Aufnahmetest.