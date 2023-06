Frauenfußball

Erstmals in ihrer Vereinsgeschichte nahmen die Fußballerinnen der HSG Warnemünde an der Relegation zur Regionalliga Nordost teil. Die Ostseebadkickerinnen zahlten gegen Berolina Mitte (1:4) und den 1. FFC Fortuna Dresden (2:7) Lehrgeld. In der kommenden Saison wächst die Konkurrenz in der Verbandsliga.