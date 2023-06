﻿Rostocks „Let’s Dance“-Profi Regina Luca packt aus über Baby-Glück und Hasskommentare

Rostock/ Karlsruhe. Diese Nachricht hat Tausende Fans der RTL-Show „Let’s Dance“ gefreut: Die Profitänzerin Regina Luca (34) und ihr Mann Sergiu (40) bekommen nach Sohn Lenn ihr zweites Kind. Doch für die Verkündung in der TV-Sendung Anfang des Jahres musste das Paar auch Kritik einstecken.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Im exklusiven OZ-Interview verrät die gebürtige Kirgisin, die in Rostock aufgewachsen ist, wann sie ihr zweites Kind bekommt, wie sie mit Hatern umgeht und ob es ein „Let’s Dance“-Comeback geben wird.

OSTSEE-ZEITUNG: Die Babyshooting-Bilder auf Ihrem Instagram-Account lassen erahnen: Es kann nicht mehr lange dauern, bis Ihr zweites Kind zur Welt kommt. Wann ist es so weit?

Regina Luca: Tatsächlich ist es nicht mehr so lange hin. In paar Wochen darf ich endlich mein zweites Baby in den Armen halten und darauf freue ich mich schon über neun Monate.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wie geht es Ihnen aktuell?

Mir geht es überraschend gut. Da unser erstes Kind Lenn im Winter zur Welt kam, hatte ich ein bisschen Respekt vor dem Sommerkind, aber die Wärme und unsere Temperaturen machen uns überhaupt nicht zu schaffen, eher im Gegenteil. Wir genießen die Sommertemperaturen auf unserer Terrasse oder im Freibad.

Viele Fans interessiert: Was wird es denn – Junge oder Mädchen? Und haben Sie und Ihr Mann Sergiu schon einen Namen?

Wir haben tatsächlich schon einen Namen, denn wir niemanden bis jetzt verraten haben. Und ob es ein Junge oder Mädchen ist, verraten wir erst nach der Geburt.





Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige





Was sagt Ihr Sohn Lenn dazu, dass er bald großer Bruder ist?

Lenn ist begeistert, schläft und wacht auf mit meinem großen Bäuchlein, spricht jeden Tag mit seinem Geschwisterchen. Er ist gerade im tollen Alter und wird ein ganz toller großer Bruder sein.

Als Sie Ihre Schwangerschaft bei „Let’s Dance“ bekannt gaben, haben sich Tausende Fans mit Ihnen gefreut. Es gab aber auch einige kritische Stimmen, die den Auftritt unsensibel fanden, weil kurz vorher Profitänzerin Renata Luisin eine Fehlgeburt erlitten und öffentlich gemacht hatte. Wie haben Sie diese Kommentare in den sozialen Netzwerken empfunden?

Wenn man eine öffentliche Person ist, dann ist immer und in verschiedenen Situationen mit unterschiedlichen Reaktionen zu rechnen.

Gab es ein Feedback von Renata Luisin und ihrem Mann Valentin?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wir sind sehr gut mit Valentin und Renata Lusin befreundet und tatsächlich wussten sie schon seit vergangenem Jahr von meiner Schwangerschaft. Sie freuen sich nach wie vor sehr für und mit uns.

Zu denen, die die Nachricht von Ihrem zweiten Kind auch gefeiert haben, gehören sicher Ihre Eltern Rafael und Elena Murtasin, die in Rostock die Tanzschule Magic Dance betreiben. Was verbindet Sie noch mit Ihrer alten Heimat? Wie häufig sind Sie hier an der Ostsee?

Mich verbindet sehr viel mit Rostock und ich besuche meine Eltern so oft, wie es nur möglich ist. Rostock ist und wird meine erste große Liebe bleiben.

Lesen Sie auch

Was haben Sie sich für die Zeit nach der Geburt vorgenommen? Wie geht es mit Ihrer Tanzkarriere und Ihrer eigenen Tanzschule in Karlsruhe weiter?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ich habe mir vorgenommen, mir Zeit für mich, mein Baby und unsere Familie zu nehmen, denn die Zeit vergeht so schnell, dass ich dieses Mal jede Stunde, Minute und Sekunde genießen möchte.









Wagen wir noch einen Blick in die Glaskugel: Dürfen „Let’s Dance“-Fans hoffen, Sie oder Ihren Mann bald wieder auf dem RTL-Tanzparkett zu sehen?

(lacht) Wir möchten und können noch nicht so viel verraten. Erst mal ist Familienleben zu viert angesagt, was bestimmt für uns als Unternehmer mit zwei Kindern auch nicht ganz einfach sein wird. Und dann schauen wir mal, was die Zeit bringt.

OZ