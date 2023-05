﻿Schwedischer Botschafter zu Besuch in Rostock: Darum lieben die Schweden MV

Sanierung der Innenstadt von Grevesmühlen

Am Freitag wurden die Bauzäune um den Brunnen abmontiert, die Fontänen wurden getestet. Damit sind die Arbeiten an dem Areal in der August-Bebel-Straße in der Grevesmühlener Innenstadt abgeschlossen, die vor mehr als fünf Jahren begonnen hatten.