﻿Schweiß, Stolz und Schmerz: Schiffbauer hat in 42 Jahren auf der Rostocker Neptun Werft viel erlebt

Geschichtsträchtige Werft

Die heutige Neptun Werft in Rostock wurde 1850 gegründet. Mehr als 1500 Schiffe wurden in der wechselvollen Geschichte der Werft gebaut, über 1000 repariert. Die größte Expansion erlebte die Werft in der DDR-Zeit, in der sie immer weiter ausgebaut wurde und am Ende rund 7000 Menschen beschäftigte. Nach dem Beinahe-Aus nach der Wende übernahm 1997 die Meyer-Werft-Gruppe den Standort an der Warnow. Der Standort wurde komplett vom Rostocker Stadthafen nach Warnemünde verlegt. Heute ist Neptun einerseits Weltmarktführer im Bau von Flusskreuzfahrtschiffen, andererseits werden Maschinenraumeinheiten für große Kreuzfahrtschiffe im Meyer-Verbund gefertigt. Die Zahl der Beschäftigten schrumpfte in der Corona-Krise auf aktuell rund 500.