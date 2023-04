Die Tat, bei der ein 51-jähriger Mann schwer verletzt wurde, geschah bereits am 29. Juli 2022 im Stadtteil Lütten Klein, doch die Ermittlungen blieben bisher ohne Erfolg. Darum bittet die Polizei erneut die Bevölkerung um Mithilfe: Wer kennt diesen Mann?

Nach einem unbekannten Mann, der einem 51-jährigen in Lütten Klein schwere Verletzungen zugefügt hat, wird jetzt mit einem Phantombild gefahndet.

Schwere Körperverletzung in Rostock: Tatverdächtiger mit Phantombild gesucht

Rostock. Nach einer Körperverletzung, bei der ein 51-jähriger Mann schwer verletzt wurde, fahndet die Kriminalpolizei nun mit einem Phantombild nach dem unbekannten Täter.

Der 51-Jährige wurde am 29. Juli 2022 gegen 18.30 Uhr in der Binzer Straße mit schweren Kopfverletzungen aufgefunden. Erste Ermittlungen ergaben, dass der Mann von einem bislang unbekannten Täter geschlagen wurde. Zeugen hatten beobachtet, dass der Tatverdächtige anschließend in Richtung Sassnitzer Straße geflüchtet war.

Der auf dem Phantombild abgebildete Täter soll zur Tatzeit mit einem dunkelblauen T-Shirt, einer schwarzen, knielangen Hose sowie einer schwarzen, quer vor dem Körper getragenen Gürteltasche bekleidet gewesen sein.

Ein erster Zeugenaufruf der Kriminalpolizei unmittelbar nach dem Überfall erbrachte keine Hinweise, die zur Ergreifung des Täters führten. Nun bittet die Polizei die Bevölkerung erneut um Mithilfe.

Polizei spricht insbesondere eine Zeugin mit Fahrrad an

Wer kennt den Mann auf dem Phantombild oder kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen? Insbesondere sucht die Polizei noch immer eine wichtige Zeugin, die mit ihrem Fahrrad aus Richtung Usedomer Straße kam und auf der Ostseeallee in Richtung Rigaer Straße unterwegs war. Sie wird dringend gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Rostock in Verbindung zu setzen.

Hinweise nehmen der Kriminaldauerdienst in Rostock, Ulmenstraße 54, 18057 Rostock unter der Telefonnummer: 0381 / 4916 16 16, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter: https://www.polizei.mvnet.de entgegen.