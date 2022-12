﻿Schwerer Auffahrunfall auf Rostocker Stadtautobahn – zwei Verletzte

Bei einem schweren Auffahrunfall auf der Rostocker Stadtautobahn wurden am Sonnabend zwei Menschen verletzt. Ein 35-jähriger Mann fuhr mit seinem PKW auf einen an einer roten Ampel wartenden Wagen ungebremst auf.

Rostock. Auf der Rostocker Stadtautobahn hat es am Samstagabend einen folgenschweren Verkehrsunfall gegeben. Ein Pkw fuhr auf einen an einer roten Ampel wartenden Wagen ungebremst auf. Eine Person wurde schwer, eine leicht verletzt. 30 Meter weit schleuderte einer der beteiligten Pkw. Zu dem Unglück kam es nach Polizeiangaben gegen 17.30 Uhr. Der Fahrer eines VW Tiguan stand zu diesem Zeitpunkt als erstes Fahrzeug an der roten Ampel auf Höhe der Abfahrt nach Lichtenhagen stadteinwärts.