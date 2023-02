﻿Familie verliert Haus bei schwerem Brand im Kreis Rostock: „Sie haben nun gar nichts mehr“

Die Betroffenheit in Behren-Lübchin bei Gnoien ist einen Tag nach dem schweren Hausbrand groß. Die Mutter (86) und ihr Sohn (63), die dadurch ihr Zuhause verloren haben, wohnten ihr ganzes Leben lang in dem Dorf. Ob sie nun wieder in die Gemeinde zurückkehren können, ist unklar.

Einen Tag nach dem Brand in einem Wohnhaus in Behren-Lübchin sind die Polizei und ein Brandursachenermittler an der Ruine aktiv, um Spuren für einen möglichen Grund für das Feuer sicherzustellen. Das Haus ist unbewohnbar.

Behren-Lübchin. Das Leben in Behren-Lübchin ist eigentlich idyllisch. Nicht einmal 1000 Menschen leben in dem Dorf nahe Gnoien (Kreis Rostock). Vögel zwitschern, Nachbarn schnacken über den Gartenzaun hinweg, gelegentlich fährt ein Auto auf der Straße, die einmal quer durchs Dorf führt, vorbei. Doch am Ortseingang blicken die Passanten automatisch zu der Seite, an der am 8. Februar ein Wohnhaus in Flammen stand. Bis auf die Grundmauern ist das Gebäude heruntergebrannt, nur noch eine Ruine ist übrig geblieben.

Stundenlang versuchte die Feuerwehr vergeblich, zu löschen, die Ortsdurchfahrt wurde komplett abgesperrt. Wie Bürgermeister Birger Ziegler berichtet, habe der Dachstuhl schon komplett gebrannt, als die Rettungskräfte wenige Minuten nach dem Notruf am Einsatzort angekommen waren. Ein Landwirt habe noch seinen Tankwagen zur Verfügung gestellt, um für genügend Löschwasser zu sorgen – einen Löschteich gibt es in Behren-Lübchin nicht. „Doch auch damit hätte das Haus nicht mehr gerettet werden können“, betont der Bürgermeister.

Wie es zu dem Brand gekommen ist, ist noch immer unklar. Nach Zieglers Aussagen ist das Feuer wohl im Inneren des Hauses ausgebrochen. Bewohnt wurde das Haus von einer 86-jährigen Frau und ihrem Sohn, der 63 Jahre alt ist. „Es hat sich wohl sehr schnell ausgebreitet. Ein Nachbar konnte die beiden noch nach draußen begleiten, bevor er den Notruf wählte.“ Trotzdem hätten die Opfer leichte Verbrennungen erlitten. Auch habe es den Verdacht einer Rauchgasvergiftung gegeben. Mutter und Sohn werden aktuell immer noch im Universitätsklinikum Rostock behandelt.

Brand in Behren-Lübchin: „Haus kann nur abgerissen werden“

Am Vormittag nach dem schweren Feuer zeugt nur noch wenig von dem Trubel, der gerade einmal 24 Stunden vorher geherrscht hat. Ein leichter Brandgeruch liegt noch in der Luft, wenn man am Grundstück vorbeiläuft. Reste des Löschwassers auf dem Fußweg und der Straße sind über Nacht gefroren. Aus dem Inneren des Hauses kommt jedoch ein Poltern. Der Brandursachenermittler und ein Polizist sind in der Ruine unterwegs, um Spuren zu sichern. Steigen über Schutt und verbrannte Überreste. Fazit des Beamten: „Das Haus kann nur noch abgerissen werden“. Den Schaden beziffert die Polizei auf 50 000 Euro.

Nachbarn, die in derselben Straße wie die Opfer leben, berichten, dass sie durch ein lautes Knallen auf den Brand aufmerksam geworden sind. „Die Asbestplatten müssen explodiert sein. Danach haben wir dann den Rauch und die Flammen gesehen“, sagt ein Anwohner, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen will. „Ganz schlimm“, pflichtet ihm seine Frau bei. „Jetzt haben die beiden gar nichts mehr. Sie konnten doch so schnell nichts mehr retten.“

Brand zerstört Haus: Familie lebte ihr ganzes Leben lang dort

Wie das Ehepaar weiter erzählt, haben Mutter und Sohn ihr Leben lang in Behren-Lübchin gelebt. „Das nimmt einen schon mit, wenn es so alteingesessene Bewohner des Ortes trifft“, sagt auch Bürgermeister Ziegler. Die Solidarität im Ort sei groß. „Auch wenn die beiden sehr zurückgezogen gelebt haben.“ Sie hätten die Familie nur gesehen, wenn der Einkaufswagen aus Ribnitz-Damgarten ins Dorf gekommen ist und sie dann dort eingekauft haben, bestätigen die Nachbarn, die nur wenige Häuser entfernt wohnen. Mehr als „Guten Tag“ und andere Höflichkeiten hätten sie nicht mit ihnen gewechselt.

Ob die beiden nach ihrem Klinikaufenthalt in die Gemeinde zurückkommen, das bezweifeln die Nachbarn. „Wo sollen sie denn jetzt hier so ganz ohne Haus hin?“ Der Bürgermeister von Behren-Lübchin will jedoch noch nicht aufgeben „Ich möchte einen Weg für sie finden, wie es weitergehen kann“, sagt Birger Ziegler. Ob Heimplatz oder Sozialdienst – er will sie bei allen möglichen Zukunftsplänen unterstützen. „Schließlich konnten sie sich auch bis jetzt noch selbstständig versorgen.“ Bisher habe er allerdings noch keinen Kontakt zu Mutter und Sohn aufnehmen können.