﻿Schwerer Unfall auf Rostocker Stadtautobahn: Pkw-Fahrer kracht in Radlader

In der Nacht zu Donnerstag ist ein alkoholisierter Autofahrer auf der Rostocker Stadtautobahn in eine Baustelle gerast und dort in einen Radlader gekracht. Das berichtet die Polizei.

