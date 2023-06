﻿Schwerin gibt Geld – Labor bei Rostock und Schulen hoffen auf Rettung

Rostock. Zehntausende Schüler haben in den vergangenen 17 Jahren gut 20 Kilometer südlich von Rostock praktische Erfahrungen in Chemie und Biologie gesammelt: Das Schülerlabor im Agrobiotechnikum Groß Lüsewitz ist seit 2006 die Adresse in Mecklenburg-Vorpommern für experimentierfreudige Kids und Teenies. Doch das Labor bangt um seine Zukunft.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ab Sommer 2023 gibt es kein Geld mehr aus Schwerin, das bisherige Förderprogramm des Landes wird nicht fortgesetzt. Schüler, Lehrer und Eltern sowie der Forschungsverbund MV, zu dem das Labor gehört, hatten deshalb eine Rettungsaktion gestartet: Über die Crowdfunding-Plattform Startnext wollen sie das fehlende Geld sammeln.

Lesen Sie auch

Bildungsministerium zahlt Personalkosten

Eine Finanzspritze kommt nun aus Mecklenburg-Vorpommerns Landeshauptstadt: „Das Bildungsministerium hat uns zugesichert, die Personalkosten zu übernehmen, die den Großteil unserer Ausgaben ausmachen“, sagt die Labor-Leiterin Dr. Antje Scheunemann.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Gerettet sei das Schülerlabor damit zwar noch nicht. „Aber es ist ein Hoffnungsschimmer. Wir sehen Licht am Horizont und auch für die Schulen und Lehrkräfte im Land ist es ein wichtiges Signal“, so Scheunemann. Mithilfe von Sponsoren und der Crowdfunding-Aktion soll nun die noch verbleibende Finanzierungslücke geschlossen werden können. „So hoffen wir jedenfalls.“ Ihr Appell: „Alle, denen Bildung im naturwissenschaftlichen Bereich am Herzen liegt, können sich gerne angesprochen fühlen und uns unterstützen.“

Olympiade: Schüler aus MV, Brandenburg, Berlin, Schleswig-Holstein und Hamburg dabei

Das Schülerlabor in Groß Lüsewitz wurde 2006 gegründet. Seither haben laut Forschungsverbund MV 105 Schulen aus ganz Mecklenburg-Vorpommern regelmäßig die dortigen Angebote genutzt.

Richtig viel los ist vom 14. bis 16. Juni. Dann findet die Chemie-Olympiade der Klassenstufen 9 und 10 der norddeutschen Bundesländer in Rostock und Groß Lüsewitz statt. Daran nehmen die besten Kids aus Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Berlin, Schleswig-Holstein und Hamburg teil, die sich über zwei Vorrunden für die Regionalrunde Nord qualifiziert haben. Insgesamt werden 80 Schüler erwartet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Sieger werden im Rostocker Gymnasium gekürt

Der Wettbewerb setzt sich aus einem theoretischen und einem praktischen Teil zusammen und wird am Dienstag im Schülerlabor eröffnet. Es wird experimentiert und die Teams müssen ihre Ergebnisse einer Jury präsentieren. Tags darauf folgt eine mehrstündige Klausur, die in Rostock im Christophorus-Gymnasium geschrieben wird. Die Gesamtauswertung von Praxis und Theorie und die Siegerehrung finden am 16. Juni an gleicher Stelle statt. Die jeweiligen Besten der einzelnen Klassenstufen qualifizieren sich für das Bundesfinale im September in Leipzig.

OZ