﻿Wie eine ukrainische Lehrerin nach ihrer Flucht das Schweriner Bildungsministerium unterstützt

Mit ihren zwei Kindern ist Tanja Radchenko aus Kiew geflohen. Heute arbeitet die 43-Jährige als Deutschlehrerin in Schwerin – und unterrichtet ukrainische Kinder.

Tanja Radchenko hielt im Jahr 2022 eine emotionale Rede auf dem Neujahrsemfang der OSTSEE-ZEITUNG. Nun arbeitet sie als Deutschlehrerin in Schwerin.

Schwerin. Luftalarm. Bombenangriffe. Panik. „Wir schliefen alle gemeinsam in einem Bett hinter dicken Mauern“, erinnert sich Tanja Radchenko an die Zeit in Kiew, kurz nachdem der Krieg ausbrach. „Es war sehr erschöpfend. Ich hatte kaum noch Kraft.“

Knapp eine Woche hielt die 43-Jährige den Dauerstress durch. Dann entschied sie sich, Kiew mit ihren beiden Kindern zu verlassen. Ehemann und Eltern ließ die Deutschlehrerin zurück. „Die Trennung fiel mir schwer“, sagt sie. Es sei die Idee ihrer Tochter gewesen. „Wir wussten nicht, wohin.“ Zunächst ging es in Richtung Westukraine. Erst flohen sie nach Moldawien. Am 5. März erreichten sie Rumänien. Zwei Nächte verbrachten sie im Hotel.

Tanja Radchenko in ihrer neuen Heimat. © Quelle: privat

Eine Ukrainerin, mit der Radchenko zusammen studierte, bot Hilfe an, kaufte Flugtickets. Aus Hamburg wurden sie dann mit dem Auto abgeholt. „Ich wusste nicht, wo es hingeht. Wir haben einfach vertraut“, erinnert sich Radchenko. Aufgenommen wurden sie von einer Familie aus dem Ostseebad Nienhagen.

Radchenko unterrichtet jetzt ukrainische Kinder

Durch eine Rede zur Lage in der Ukraine auf einem Empfang der OSTSEE-ZEITUNG wurde das Schweriner Bildungsministerium auf sie aufmerksam. Dort fand sie einen Job. Noch bis zum Sommer unterrichtet sie dort online ukrainische Kinder und bringt ihnen die deutsche Sprache bei. „Es macht mir viel Spaß“, sagt sie. Dennoch macht sie sich große Sorgen um ihren Mann, der vom Militär eingezogen wurde.

Aktuell wohnt Radchenko mit ihren Kindern und acht weiteren Personen in einem Haus in Nienhagen. „Die Ostsee ist wunderbar“, sagt sie. „Ich könnte mir vorstellen, in Deutschland zu leben.“ Doch darüber wird sie erst nach dem Krieg entschieden, zusammen mit ihrem Mann.