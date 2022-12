Ein 6,6 Meter hoher und 51 Meter langer Schwertransport ist seit Freitagabend auf dem Weg vom Rostocker Überseehafen zu einer Biogasanlage in Güstrow. Warum der Transport in entgegengesetzter Richtung die Autobahn befahren muss und wo es auch in der Nacht zu Sonntag zu Sperrungen kommt.

