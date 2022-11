﻿Science-Slam an der Uni Rostock: „Wissenschafts-Dating“ für junge Forscher

Steffi Koepp aus Schwaan hat viele Talente: Sie tanzt Swing, singt in einer Band, ist Grafikerin in einer Agentur. Als Host der kreativsten Event-Reihe Deutschlands verwandelt die Zweifach-Mama-in-spe Restaurants und Cafés in Rostock und Warnemünde in Mal-Workshop-Locations. Wie eine Artnight funktioniert, wie lange sie dauert, was sie kostet und was Gastgeber verdienen.