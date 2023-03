﻿Psychothriller mit Mimik-Analyse: Sebastian Fitzek lässt Rostocker Publikum erschaudern

In seinem neuen Psychothriller „Mimik“ setzt sich Bestseller-Autor Sebastian Fitzek mit den Regungen im menschlichen Gesicht auseinander. Am Dienstag hat er seinen Roman in einer aufwendigen Show in der Rostocker Stadthalle vorgestellt. Im Saal waren dazu zahlreiche Kameras auf die Zuschauer gerichtet. Zweimal musste die Lesung aufgrund von Zwischenfällen unterbrochen werden. Eine Rezension.

Rostock. „Der Geiselnehmer stand in der Mitte des Raumes. Er hatte zwei Kinder in seiner Gewalt. Das Mädchen war Samira. Sie war es, die so herzzerreißend schluchzte. Der Junge daneben war stumm, obwohl er es war, gegen dessen Schläfe der Waffenlauf des Geiselnehmers stieß.“ In der Stadthalle Rostock ist es still. Die knapp 4000 Zuschauer schauen gebannt zur Bühne und hören Sebastian Fitzek aufmerksam zu.

Zum Abschluss seiner Lesetour ist der Bestseller-Autor an diesem Abend in der Stadthalle, liest aus seinem neuen Psychothriller, der genauso wie die Show „Mimik“ heißt. Passend zur vorgelesenen Szene sitzt er auf einer Federwippe, die große Leinwand hinter ihm zeigt eine Kita von außen – mit Spielplatz vor dem Gebäude. Eine schaurige Melodie untermalt das Geschehen. Als Zuschauer hat man das Gefühl, direkt vor Ort dabei zu sein – bei der Geiselnahme in der Kita.

Fitzek liefert interaktive Show in Rostocker Stadthalle

Die Kulisse wechselt an diesem Abend mehrfach, wird an die jeweils vorgelesene Situation angepasst – ob im Verhörraum bei der Polizei oder eingesperrt im Hotelzimmer. Oder gemeinsam mit dem Killer im dunklen Treppenhaus des Einfamilienhauses: „Es ist schon spät und Töten ist anstrengend. Ein Gähnen übertönt das Knarzen der sich langsam öffnenden Tür“, liest er. Das Quietschen der Tür und die Schritte auf dem Dielenboden sind zu hören.

Sebastian Fitzek bezieht in die Show auch seine Fans mit ein. © Quelle: Ove Arscholl

Es ist eine aufwendig gestaltete Show, die weit über eine normale Lesung hinausgeht. Die Zuschauer erleben einen interaktiven Abend. Sebastian Fitzek geht durch die Reihen, holt Fans auf die Bühne. „Keine Sorge, ihr seht sie wieder – spätestens bei Aktenzeichen XY“, sagt der Psychothriller-Autor lachend, während er kurz mit einer Zuschauerin hinter der Bühne verschwindet.

Publikum wird während Lesung durch Mimik-Experten analysiert

Die Rostocker hören Anekdoten aus dem Leben des Schriftstellers – gewohnt mit viel Witz und Situationskomik. So habe er sich für das aktuelle Buch viel mit Mimik auseinandergesetzt und mit dem Mimikresonanz-Experten Dirk Eilert zusammengearbeitet. „Wenn ich bei dem zu Hause bin und beispielsweise vom Gäste-WC komme, ist mir klar, der erkennt am Zucken meiner Augenbrauen, dass ich wieder die Klopapierrolle umgedreht habe.“ Lachen im Publikum.

Was Dirk Eilert noch so im Gesicht anderer erkennt, zeigt er in Rostock selbst. Eilert begleitet Fitzek während seiner Tour – und analysiert live die Reaktionen des Publikums. Dafür sind überall im Saal Kameras installiert und der Mimik-Experte verfolgt die Leseparts an Monitoren. Auf die gelesene Kita-Entführungs-Szene habe es sowohl positive als auch negative Reaktionen gegeben – von erhöhter Atmung, schnellem Blinzeln, fokussierten Blicken oder aber auch Gähnen.

„Unsere Mimik ist schneller als der Verstand“

Signale, die sich auch auf Alltagssituationen übertragen lassen. „Thrillerlesen ist wie Flirten. Wenn man wissen will, ob es sich lohnt, beim ersten Date die Rechnung zu zahlen, muss man auf bestimmte Signale achten.“ Ein einseitiges kurzes Zucken des Mundwinkels etwa sei ein klares Zeichen für Verachtung.

„Unsere Mimik ist direkt verdrahtet mit dem Areal im Gehirn, das Emotionen verarbeitet. Deswegen ist Mimik schneller als unser Verstand. Unsere Mimik spricht, ob wir wollen oder nicht.“ Das, so der Psychologe, funktioniere kulturübergreifend. Anders als die Gestik: Ein Daumen hoch bedeute hierzulande „super“, in Thailand sei es eine Beleidigung.

Fitzek-Lesung zweimal wegen medizinischer Notfälle unterbrochen

Die Menschen, so Sebastian Fitzek, hätten verlernt, sich gegenseitig in die Augen zu schauen. Umso beeindruckter zeigt er sich von dem Verhalten der Rostocker. Zweimal muss die Show an diesem Abend unerwartet unterbrochen werden. Beide Mal gibt es einen medizinischen Notfall.

In beiden Fällen machen andere Zuschauer lautstark auf die Situation aufmerksam, unterbrechen den Autoren während des Lesens. „Hervorragend, das man hier aufeinander aufpasst. In Berlin ist das leider häufig nicht der Fall, gerade in einer Großstadt, wo man nicht mehr mitbekommt, welche Emotionen und Symptome andere zeigen“, lobt er.

Fazit: So war die Fitzek-Show in der Stadthalle Rostock

Schnell kann an diesem Abend Entwarnung gegeben werden. Den Betroffenen gehe es gut, die Show kann weitergehen. Nach 2,5 Stunden ist dann aber Schluss. Ein gelungener Abend für Fitzek-Fans. Der Autor hat es von der ersten Minuten an geschafft, seine Zuhörer in den Bann zu ziehen und ihnen Einblicke in die Mimik-Forschung zu geben.

Begleitet von großem Jubel wünschen die beiden Protagonisten abschließend „einen guten Heimweg“. Bei „Heimweg“ müssen viele an Fitzeks gleichnamigen Psychothriller denken. „Deswegen wünsche ich auch das auch nicht alleine, sondern zusammen mit Dirk Eilert“, sagt Sebastian Fitzek lachend.