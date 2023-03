﻿Supermärkte in Rostock und an der Müritz: Warum Edeka-Chef Schubert privat an der Tankstelle shoppt

Ingolf Schuber ist Besitzer von sechs Märkten in Rostock und Waren/Müritz. In der Breiten Straße hat er zuletzt alle Kassen durch SB-Terminals ersetzt und er will weiter bauen. Eine Idee ist durch die Galeria-Kaufhof-Rettung durchkreuzt, doch es gibt einen Plan B.

Rostock/ Waren/Müritz. Als Ingolf Schubert (44) in seinem Edeka alle Kassen durch SB-Terminals ersetzte, stieß das bei der Kundschaft auf geteiltes Echo. Sich selbst abkassieren? Die einen freuten sich über die Scanner. Andere gingen lieber bei der Konkurrenz einkaufen als in Schuberts Supermarkt in Rostocks Breiter Straße.

„Gerade die Älteren haben uns zunächst dafür abgestraft. Die Skeptiker haben wir inzwischen aber alle zurückgewonnen“, sagt Schubert. Das liege an den Vorteilen. Die Self-Checkout-Kassen verkürzten Wartezeiten. Zugleich verschaffen sie den Edeka-Mitarbeitern Zeit, Kunden zu beraten oder Regale aufzufüllen, erklärt Schubert. Die Qualität in den Abteilungen habe sich deutlich verbessert.

Rostock wird Vorbild für Warener Markt

Dass sich durch die Selbstzahlerkassen die Diebstahlquote erhöht hat, glaubt Schubert nicht. Dafür sorgt auch die Technik. Die Terminals (eine 100 000-Euro-Investition) werden mit Kameras überwacht. Große Umsatzeinbußen erwarte er nicht. „Die Inventur Ende des Jahres wird es zeigen.“ Weil das SB-Konzept aus Schuberts Sicht ein Erfolg ist, will er es weiter ausrollen. Der Edeka, den er in der Innenstadt von Waren/Müritz betreibt, werde analog zur Rostocker Cityfiliale umgebaut.

Edeka-Mitarbeiterin Susan Schult betreut die Kunden an den Selbstbedienungskassen, wie hier Peter Conrath aus Gehlsdorf. Dem gefällt das Konzept. „Wenn man es einmal gemacht hat, ist es ganz einfach. Eine gute Sache.“ © Quelle: Ove Arscholl

Risiken eingehen, Neues ausprobieren – dafür ist Ingolf Schubert bekannt. Sein Vollsortimenter in Rostocks City dürfte bei seiner Eröffnung 2014 bei manchem Einkaufsforscher Schnappatmung ausgelöst haben. Denn lange Regalreihen, bei denen der Kunde erkennen kann, was an deren Ende steht, gibt es fast nur bei Obst, Gemüse und Kühlwaren. Der Rest steht in Regalen, die in Ringen angeordnet sind. Auch bei der Standortwahl traut sich Schubert was: Auf der Holzhalbinsel eröffnete er einen Supermarkt, als kaum ein anderer Händler sich dort ansiedeln wollte.

Sechs Supermärkte, ein Onlineshop und viele Pläne

Mit Ideen und Mut hat sich der Mecklenburger vom Kaufmannssohn, der als Teenie mit dem Gabelstapler durch den Laden seiner Eltern kurvte und eigentlich Dachdecker werden wollte, zu einem der erfolgreichsten Edekaner an der Ostsee hochgearbeitet. Heute gehören ihm sechs Märkte – zwei in seiner Wahlheimat Rostock, vier in seiner alten Heimat Waren/Müritz. Hinzu kommt der Onlineshop dein-edeka.de., der in beiden Städten ausliefert. Schubert beschäftigt mehr als 310 Leute, ist Herr über insgesamt 7500 Quadratmeter Verkaufsfläche. Und er will mehr.

Der Edeka Breite Straße wird ausgebaut. Dafür will Schubert das Sportwettbüro, das sich an der Rückseite des Marktes in der Eselföterstraße befindet, anmieten. Der Edeka soll um 500 Quadratmeter wachsen und mit ihm das Sortiment. Zudem will Schubert Smartshopper anschaffen: Einkaufswagen mit sensorgesteuerten Wägezellen. Der Kunde scannt Produkte während des Einkaufs, legt sie in den Korb und wird am Checkout abkassiert, ohne die Ware dafür wieder auspacken zu müssen. Das System will Schubert bis Ende des Jahres etablieren und dafür hinter der Kassenzone einen Packtisch einbauen.

Edeka-Mitarbeiterin Susan Schult kann im Edeka Breite Straße auf dem Kontrollmonitor jede einzelne Kasse überwachen. Hinter der Kassenzone soll bald ein Packtisch eingebaut werden. © Quelle: Ove Arscholl

Eigentlich wollte er die Zukunft des Einkaufens auf der gegenüberliegenden Straßenseite einläuten. „Ich hatte mit Galeria Kaufhof spekuliert.“ Das Erdgeschoss des Kaufhauses zum Lebensmittelmarkt mit Gastronomie umbauen – das hätte er sich gut vorstellen können, sagt Ingolf Schubert. Die Idee ist durch die Galeria-Rettung obsolet. Einerseits gut, sagt Schubert, weil sie auch ihm Laufkundschaft bringt. „Aber wenn die nichts an ihrem Konzept ändern, werden sie nicht überleben“, betont er.

Absackende Holzhalbinsel sorgt für Parkplatzprobleme

Stillstand – das ist nicht Schuberts Ding. Er ist ein Macher. Bei einer Sache aber sind ihm die Hände gebunden: der absackenden Holzhalbinsel. Sein Edeka sei davon zwar noch nicht betroffen, dafür aber der zugehörige Parkplatz. Schon jetzt müssen Kunden ihre Einkaufswagen über Hügel schieben. „Das wird schlimmer. Und früher oder später müsse alles aufgenommen und neu gemacht werden“, sagt Schubert. „Wenn dann das Parkhaus geschlossen werden muss, haben wir ein Riesenproblem.“

Das größte Dilemma seiner Karriere hat er gerade hinter sich: Als Diesel- und Coronakrise im Sommer 2022 Lieferketten kappten und Mitarbeiter reihenweise krank ausfielen, lichteten sich Schuberts Sortimente und der Frust bei den Kunden wuchs. „Ein Gefühl der Ohnmacht. Ich konnte nichts tun.“

Supermarktchef kauft an der Tankstelle ein

Auch heute gibt es Lücken in den Regalen. Grund ist der anhaltende Preiskampf zwischen dem Edeka-Konzern und dem US-Hersteller Mars. Infolge dessen beliefert Letzterer den Handelsriesen nicht mehr mit Produkten wie Snickers, Twix, Whiskas, Pedigree, Miracoli und Ebli. Er stehe hinter der Edeka-Zentrale, sagt der selbstständige Kaufmann. „Wir wollen den besten Einkaufspreis zugunsten unserer Kunden. Für sie ist es trotzdem erst mal nicht schön, wenn sie Produkte bei uns nicht bekommen.“ Mars’ Süßwaren-Boykott hat auch für Schubert privat einen bitteren Beigeschmack. Seine Airwaves-Kaugummis und Bounty-Riegel müsse er nun im Tankstellen-Shop kaufen, erzählt er.

Seine Märkte sind für Ingolf Schubert Hobby und Berufung zugleich. „Ich liebe, was ich tue und habe ein tolles Team.“ Dennoch legt er Wert auf einen Ausgleich zum stressigen Job. „Ich will mich nicht verbrennen.“ Als Stresslöscher erweisen sich Ostsee- und Müritz-Wasser. Schubert ist Kiter und auch an Land sportlich unterwegs, trainiert im Fitnessstudio und fährt gern Rad. Und womöglich kommt er dabei an einem Grundstück für einen neuen Supermarkt vorbei. Denn Expansion, so sagt er, sei für ihn immer ein Thema.