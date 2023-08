Konzerte

Am Samstagabend trat die britische Band Mammal Hands mit Saxofonist Jordan Smart und Schlagzeuger Jesse Berrett bei „See more Jazz“ im Rostocker Zoo auf.

Zwei Abende lang Konzerte im Zoo und ein Auftritt in der Kunsthalle: Das „See more Jazz“-Festival in Rostock servierte mit fünf Bands und einem Solisten mehrere Jazz-Spielarten. Auch für die Musiker war das außergewöhnlich.

