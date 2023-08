﻿Jazzig, lauschig, familiär: Veranstalter des Rostocker Jazzfestivals erwarten rund 1200 Besucher

Stadtmitte. Dieses Festival hat sich in der Hansestadt etabliert und am kommenden Wochenende wird es von Freitag bis Sonntag erneut über die Bühne(n) gehen: Das „See More Jazz“-Festival. Feinsten Jazz auf die Ohren gibt es wie gewohnt am Freitag und Sonnabend im Rostocker Zoo, am Sonntag in der Kunsthalle.

Veranstalter von „See More Jazz“ sind wie immer René Geschke und Andreas Martens, beide sind passionierte Jazz-Liebhaber und stellen das Festivalprogramm zusammen. Das Programm beginnt am Freitag um 19 Uhr im Zoo Rostock mit Jacob Eckert und Triotop. Denn: „Wir haben es zur Tradition werden lassen, das Festival mit Rostocker Musikern zu beginnen“, erläutert René Geschke. Es folgt am Freitag um 19.45 Uhr die Peter Somuah Group (Niederlande), um 21.15 Uhr tritt die dänische Band Andorra auf.

Veranstalter haben Jazzer auf der Wunschliste

Der Samstag im Zoo Rostock beginnt um 19.30 Uhr mit der Band Mammal Hands aus Großbritannien. „Die hatten wir schon länger auf unserer Wunschliste“, sagt Andreas Martens. Der Samstagabend wird um 21 Uhr mit dem Auftritt der Marshall Cooper Brass Band beschlossen. Der Spielort am Sonntag ist die Kunsthalle Rostock, ab 11 Uhr wird der französische Pianist Jean-Christophe Cholet das Festival mit seinem Auftritt beenden.

Familiäre Atmosphäre auf dem Rostocker Jazzfestival

Die beiden Veranstalter erwarten von Freitag bis Sonntag rund 1200 Besucher und verweisen auf die familiäre Atmosphäre, die bei „See More Jazz“ herrscht. „Man kennt sich hier untereinander“, sagt René Geschke. Es sei über die Jahre ein Netzwerk von Jazzliebhabern, Freunden, Partnern und Sponsoren gewachsen. Konzertgäste kommen inzwischen sogar aus Finnland, Norwegen und Schottland. Der lauschige Spielort im Rostocker Zoo ist nicht nur beim Publikum beliebt, auch unter den Jazzmusikern hat sich diese Besonderheit herumgesprochen. „Wir bekommen immer wieder Anfragen von Künstlern“, betont Andreas Martens.

2020 wurde der Auftrittsort des ersten Festivalabends im Rostocker Klostergarten aus Platzgründen aufgegeben und in den Zoo verlegt. So wird es auch am kommenden Wochenende sein. Und auf (möglicherweise) schlechtes Wetter sind die Veranstalter vorbereitet und haben sich mit 500 Regenpellen fürs Publikum bevorratet.

Karten für „See More Jazz“ gibt es im Pressezentrum Rostock, unter www.mvticket.de sowie an der Abendkasse. Preise: Kombiticket (Freitag und Samstag) 61 Euro (ermäßigt 56 Euro), Freitag 39 Euro (ermäßigt 34 Euro), Samstag 39 Euro (ermäßigt 34 Euro), Sonntag 28 Euro (ermäßigt 24 Euro)

