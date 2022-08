Nach zwei Jahren Corona-Pause freuen sich Einwohner und Gäste von Groß Lüsewitz wieder auf das traditionelle See- und Parkfest am kommenden Wochenende. Los geht es bereits am Freitag mit einer Vernissage und einem Konzert.

See- und Parkfest in Groß Lüsewitz: Wo die Minions grüßen, wird gefeiert

Groß Lüsewitz.  Ein Wochenende voller kleiner, feiner Veranstaltungen und Aktionen steht bevor. Das 23. See- und Parkfest wird vom 26. bis 28. August in Groß Lüsewitz in der Gemeinde Sanitz (Landkreis Rostock) gefeiert. Los geht es am Freitag um 18.30 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus mit einem Konzert von Studierenden der HMT Rostock. Es spielen Susanna Morper (Violine) & Sati-Noah Jimenez (Violoncello). Im Anschluss findet die Vernissage der Malerin und Grafikerin Annelies Stürzekarn aus Pastow statt.

Danz up’n Dörp und Familientag

Am Samstag lädt der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Groß Lüsewitz ab 20 Uhr zum Danz up’n Dörp ins Festzelt am See ein. Der Eintritt kostet sechs Euro. Der Familientag am Sonntag beginnt auf der Festwiese am See um 12 Uhr. Geboten wird ein buntes Programm aus Musik, einem Tischtennisturnier, vielen kostenfreien Mitmach-Angeboten und ausgewählten Verkaufsständen.

Höhepunkt ist der Auftritt der Timskis aus Rostock. Dieses Jahr gibt es eine Groß Lüsewitz Rallye, die mit verschiedenen witzigen und spannenden Fragen einmal durch den Ort und die Umgebung führt. Wer alle Fragen richtig beantwortet, kann sich über schöne Preise freuen. Organisiert wird das See- und Parkfest vom Kulturhistorischen Verein Groß Lüsewitz.

Von OZ