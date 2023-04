﻿Bahn erneuert Rangierbahnhof im Seehafen Rostock für 300 Millionen Euro

Rostock. Spatenstich für ein Großprojekt: Im Rostocker Seehafen begann die Deutsche Bahn am Donnerstag mit einem Festakt die Sanierung ihrer Gleisanlagen. Bis 2032 soll der größte Güterrangierbahnhof von MV gründlich erneuert werden. Bei laufendem Betrieb. Die Gesamtkosten betragen nach jetzigem Stand 300 Millionen Euro.

Einzige Hafenbahn der DB AG

Der Schienenkonzern hat ein besonderes Verhältnis zu der Anlage. „Die Bahn betreibt normalerweise keine Hafenbahnen“, sagt DB-Bevollmächtigter Alexander Kaczmarek. Eine Ausnahme gibt es: Rostock. Daher sei man stolz auf seinen einzigen Hafen. Den Umbau „machen wir gerne“, so der Manager.

Der Rangierbahnhof Rostock Seehafen soll in den kommenden Jahren komplett saniert und der Güterbahnverkehr beschleunigt werden. © Quelle: Bernd Wüstneck/dpa

Rekordverdächtige neun Jahre lang werden Gleise und Überleitungen erneuert sowie eine digitale Stellwerkzentrale gebaut. Projektleiterin bei der zuständigen Bahntochter DB Netz ist Ines Kraatz. Die 57-jährige Bauingenieurin gilt bahnintern als „Frau für die schwierigen Projekte“. Sie leitet bereits den Neubau der Eisenbahnbrücke am Goetheplatz. Das anscheinend mit nicht wenig Erfolg. Normalerweise bekommt das Rathaus bei solchen Großbaustellen viele Beschwerden, sagte Oberbürgermeisterin Eva-Maria Kröger (Linke). Am Goetheplatz halte sich das „extrem in Grenzen“.

Schwesig lobt Bauleiterin

Die Arbeiten im Hafen begannen bereits Mitte April. Ines Kraatz leitet beide Großbaustellen gleichzeitig – Rangiergleise und Goethebrücke. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) zeigte sich beeindruckt und kündigte in ihrer Rede an, sich demnächst mit der viel beschäftigten Ingenieurin austauschen zu wollen. Geballte Frauenpower beim Spatenstich: Passenderweise war am Donnerstag auch noch „Girls Day“.

„Ohne Rangierbahnhof wären wir heute nicht der größte Hafen im Deutschen Ostseeraum“, sagte Jens Scharner, Geschäftsführer von Rostock Port. Der Umbau soll helfen, den Anteil der Güter, die auf der Schiene transportiert werden, zu steigern. Aktuell liegt der bei 20 Prozent. 25 Prozent sind das Ziel.

Rostocker Hafenanbindung noch nicht überlastet

Die Voraussetzungen für weiteres Wachstum sind in Rostock besonders gut, so Bahnbevollmächtigter Kaczmarek. Die Schienenanbindungen sind noch nicht so überlastet wie etwa die zum Hamburger Hafen. Die lange Bauzeit – fast ein Jahrzehnt – lasse sich nicht abkürzen, weil die Arbeiten bei laufendem Betrieb erfolgen. Die Alternative wären nur zwei Jahre Bauzeit – bei komplettem Stillstand der Hafenbahn in dieser Zeit. Zurzeit erreichen 70 Güter die Bahn pro Tag, mit insgesamt 800 Waggons. So viele Lkw wären nötig, um die gleiche Menge auf der Straße zu transportieren. Der sogenannte kombinierte Ladungsverkehr (Schiff, Schiene) legte seit 2018 um 50 Prozent zu.