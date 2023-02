Ungewöhnliches Gespann im Seehafen Rostock: Polizei ermittelt gegen Fahrer

Offener Brief Offener Brief

Seit fast einem Jahr herrscht Krieg in der Ukraine. Bad Doberans Bürgermeister Jochen Arenz kann das Leid der Menschen nicht mehr ertragen und hat einen offenen Brief an die Bundesregierung geschrieben. Darin fordert er die Politiker zu Friedensverhandlungen auf. Wie die Reaktionen sind – und was Rostock sagt.