﻿Rostocker Seehafen will wachsen – Anwohner befürchten Lärm

Im Ölhafen des Rostocker Seehafens ist ein neues Gewerbegebiet geplant. Zum Unmut von Bewohnern der nahen Stadtranddörfer soll hier mehr Lärm erlaubt sein, als in anderen Industrieflächen.

Rostock. Der Seehafen sucht dringend Flächen für Gewerbeansiedlungen – eine davon soll auf 27 Hektar im Ölhafen entstehen. So weit ist das alles längst bekannt. Was bei Anwohnern im gut zwei Kilometer entfernten Ortsteil Nienhagen für Anspannung sorgt, ist eine Besonderheit, die für dieses Gewerbegebiet gelten soll: Eine sonst übliche „Kontingentierung der Lärmwerte“ soll wegfallen.

Normalerweise gelten für Industriegebiete eigene, festgelegte Gesamt-Obergrenzen für Lärm – damit Anwohner nicht übermäßig leiden müssen. Weil Rostock aber in allen Gewerbegebieten solche Grenzwerte festgelegt hat, fehlt in der Stadt eine Fläche, in der lediglich die gesetzlichen Minimalanforderungen zum Schutz von Anwohnern gelten.

Klingt kurios, ist laut Stadtverwaltung aber der Wille des Oberverwaltungsgerichts Greifswald (OVG). Das entschied, dass die Hansestadt so eine „unkontingentierte Fläche“ braucht – in der in der Summe mehr Lärm entstehen dürfte als sonst.

Wohnhäuser zwei Kilometer weit weg

Das Amt für Stadtplanung untersuchte daraufhin sämtliche noch freien Flächen. Unter Dutzenden blieb am Ende nur die besagte Grünfläche im Ölhafen übrig. Die aus Klima- und Umweltschutzgründen heftig umstrittene Austrocknung und Bebauung des Moores an der Mündung Peezer Bach betrifft das nicht. Das Moor befindet sich weiter östlich, über dessen Zerstörung und Umwidmung als Gewerbefläche soll mit dem anstehenden neuen Flächennutzungsplan entschieden werden.

„Für das OVG-Urteil kann kein Anwohner etwas“, sagt Kurt Massenthe (CDU/UfR), Vorsitzender des Ortsbeirats für Gehlsdorf, Hinrichsdorf, Krummendorf, Nienhagen, Peez, Stuthof und Jürgeshof. Die Entfernung zu den Häusern in Nienhagen beträgt etwa zwei Kilometer – dass Anwohner durch Industrielärm beeinträchtigt würden, lasse sich nicht ausschließen. Aus diesem Grund stimmte der Ortsbeirat gegen den Bebauungsplan. „Prinzipiell sind wir nicht gegen das Gebiet“, erklärt der Kommunalpolitiker.

So laut wie Presslufthammer und Kreissäge?

„Die Stadt legt sich damit ein Ei ins Nest“, befürchtet Ortsbeirats- und AfD-Mitglied Eckhard Schiemann, der in Nienhagen wohnt. Vor allem nachts breite sich Schall auf dem Wasser sehr weit aus, „das hört man bis nach Warnemünde“. Schiemann hat sich intensiv mit Lärmschutzverordnungen beschäftigt und geht davon aus, dass in einem „unkontingentierten“ Gebiet in Spitzen kurzzeitig 90 bis 100 Dezibel zulässig sind. Das entspricht einer Kreissäge beziehungsweise einem Presslufthammer.

Hafenverwaltung will mit Anwohnern sprechen

Der Bau- und Planungsausschuss stimmte der Vorlage trotz der Bedenken aus dem Ortsbeirat zu. Da gebe es nichts zu beanstanden, so der stellvertretende Ausschussvorsitzende Uwe Flachsmeyer (Grüne). „Es geht um eine Randlage ohne Wohnbebauung in der Nähe“, begründet Flachsmeyer.

Die Fläche sei ohnehin längst für Gewerbeansiedlungen vorgesehen – anders als das Moor am Peezer Bach. Jedes Unternehmen, das sich ansiedeln will, müsse vorher eine Untersuchung nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz durchlaufen, wozu auch die Prognosen über den zu erwartenden Lärm gehören. Dass gar keine Untersuchungen nötig seien, stimme nicht.

Letzte große freie Fläche im Hafen

Die Hafengesellschaft Rostock Port teilt auf Nachfrage mit, sie werde sich mit den Bedenken von Anwohnern und Ortsbeirat auseinandersetzen und dazu „zeitnah das Gespräch und den Austausch über den geplanten B-Plan für das sogenannte ‚Maritime Gewerbegebiet im Ölhafen‘ suchen.“ Es gehe um eine der letzten großen Entwicklungsflächen im Überseehafen, die daher von „großer Bedeutung“ sei. Die Nachfrage nach „hafenaffinen Ansiedlungsflächen“ sei ungebrochen hoch. Weil sonst „Chancen und Potenziale“ verbunden mit Arbeitsplätzen und Steuereinnahmen ungenutzt blieben, bestehe Handlungsbedarf.

Konkrete Vorhaben gebe es für die Grundstücke noch nicht, allerdings „Gespräche mit Interessenten“, die im Erfolgsfall „in das B-Plan-Verfahren eingewoben werden könnten“. Zum Thema Lärm äußert sich die Hafengesellschaft nicht.