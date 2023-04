﻿Rostock: Generationen von Kindern haben bei diesem Mann das Segeln gelernt

Rostock. Wenn im Frühjahr die weißen Segel der kleinen Optimisten-Jollen über die Ostsee vor Warnemünde wehen, ist Uwe Ochmann nicht weit entfernt. In der Nähe der Gruppe steht der Segeltrainer auf seinem Schlauchboot, gibt Handzeichen und pfeift Anweisungen für Manöver. Generationen von Kindern in MV hat der 56-Jährige als Landestrainer und gemeinsamer Vereinssportlehrer der Rostocker Segelvereine das Segeln beigebracht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Seit 20 Jahre ist Ochmann Vereinssportlehrer in Rostock

„Jugendsport ist wichtig für unsere Gesellschaft“, sagt Ochmann, wenn er auf seine Trainingsarbeit angesprochen wird. Inzwischen arbeitet er seit 20 Jahren als Vereinssportlehrer und betreut gemeinsam mit dem Stadttrainer den Rostocker Stadtkader.

Was ist der Rostocker Stadtkader? Der Stadtkader ist ein Zusammenschluss der besten Rostocker Segler aus allen Vereinen der Stadt. Dabei werden nur die Jugendbootsklassen berücksichtigt. Um in den Stadtkader aufgenommen zu werden, müssen die jungen Segler bestimmte Voraussetzungen erfüllen. So gibt es unter anderem eine Altersspanne für Kinder und Jugendliche zwischen acht und 18 Jahren. Über das ganze Jahr hinweg werden die Fähigkeiten der jungen Sportler in den Bereichen Athletik, Theorie und Segeln beobachtet. Einmal im Jahr entscheiden die Rostocker Segeltrainer gemeinsam, wen sie in den Rostocker Stadtkader berufen wollen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ob er noch weiß, wie viele Kinder er zum Segeln raus auf die Ostsee begleitet hat? Ochmann muss sichtlich überlegen. „400 – mindestens“, sagt er. Auch Jahre später verfolgt er noch den Werdegang seiner einstigen Schützlinge. Opti-Stadtmeister sowie Medaillen bei Deutschen, Europa- und Weltmeisterschaften oder der Aufstieg in die erste Segelbundesliga gehören zu den Erfolgen seiner ehemaligen Trainingskinder. Die besten Momente waren immer die, in denen Kinder gezeigt haben, dass sie keine Mitläufer sind, dass sie anders und leistungsbereit sind, erinnert sich Ochmann. „Manche der Kids, die ich trainiert hab‘, waren richtige Kracher.“

„Bei mir hat sich alles immer nur ums Segeln gedreht“

„Dieses Jahr im April bin ich schon 50 Jahre im Segelsport“, erzählt der Wahl-Rostocker. Dabei hatte Uwe Ochmann anfänglich gar nichts mit Wasser am Hut. Am Rand von Berlin geboren, zog er als Kind mit seiner Familie nach Stralsund. In der zweiten Klasse wechselt er den Sport und von der Turnmatte ins Segelboot. „Damals war Stralsund noch eine Hochburg des Wassersports“, so der Segler.

Mit 14 beendet er das leistungssportliche Segeln, bleibt dem Sport aber treu. „Bei mir hat sich alles immer nur ums Segeln gedreht. Alles andere wurde drum herum gebaut“, erzählt er. Die körperliche und geistige Herausforderung hat ihn schon immer gereizt, ebenso wie die Abwechslung: „Du hast da draußen auf dem Wasser immer wieder neue Herausforderungen. Es macht einfach Spaß“, sagt der 56-Jährige. Als Jugendlicher baut er sich sein erstes Boot, einen „Piraten“, zusammen. „Eine richtige Schrottkiste“, sagt er schmunzelnd. Mit 21 kauft er ein eigenes Boot und segelt damit seine ersten Seeregatten.

Lesen Sie auch

Ende der 90er-Jahre zog Ochmann mit seiner damaligen Lebensgefährtin nach Rostock. Er arbeitete lange im pädagogischen Bereich, bevor er 2000 ein Angebot für eine Trainerstelle in Warnemünde bekommt. Damit steht er vor der, für ihn, großen Frage: „Trainer werden oder selbst segeln? Ich wusste, wenn ich Trainer werde, komme ich selbst nicht mehr zum Segeln.“ Ochmann entscheidet sich dafür, sein Segel-Wissen an die Kleinsten weiterzugeben. Und für einen Beruf, der für ihn zur Berufung wird. „Ich glaube, die Arbeit mit Kindern hat mich immer jung gehalten – sonst wäre ich jetzt ein alter Stiesel.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zum Saisonstart geht es nach Slowenien

Für seine zwölf Opti-Segler aus dem Rostocker Stadtkader heißt es dieses Wochenende wieder: Ab aufs Wasser! Wenn auch vorerst nicht in Warnemünde. „Hier ist es noch zu kalt.“ Zwei Wochen Training und Regatta in Slowenien erwartet die Acht- bis Zwölfjährigen. Der Sport verbindet und schafft Gemeinschaft, erklärt Ochmann. Bei der Jugendarbeit geht es darum, „den jungen Menschen etwas zurückzugeben und Perspektiven zu schaffen“, so Ochmann. „Das ist vielen Alten bloß nicht klar, dass in die Jugend investiert werden muss – zeitlich und finanziell.“

Was er sich für die nächsten Jahre erhofft? „Mein Ziel ist es, hier in fünf Jahren ein Team zusammen zu haben, das sich um die Regatten kümmert und alles organisiert, damit wir Rostock als einen der wichtigsten Segelstandorte halten können“, so der Vereinssportlehrer.