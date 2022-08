Kreuzen, Knoten, Kiel holen: Die Sprache, die in der Schifffahrt genutzt wird, ist für manche eine Herausforderung. Damit Landratten trotzdem für die Hanse Sail in Rostock und Warnemünde gewappnet sind, haben wir 23 Vokabeln zusammengefasst, mit denen nichts mehr schiefgehen kann.

Rostock. Damit auch Landratten während der Hanse Sail in Rostock und Warnemünde Backbord nicht mit Backfisch verwechseln, beim Abfallen nicht von Bord springen und bei einer Halse keine Schluckbeschwerden bekommen, hat die OZ die wichtigsten Begriffe des Seglerlateins zusammengestellt.

Achtern Leicht übersetzt: Hinten. Alles, was sich im hinteren Teil des Schiffes abspielt, ist achtern. Auf vielen Schiffen befinden sich übrigens achtern die besten Plätze zum Mitsegeln. Von dort können Kapitän und Crew am besten beobachtet werden und meistens ist dort etwas mehr Platz zum Sitzen.

Backbord Alles, was in Fahrtrichtung auf der linken Seite des Schiffes liegt, ist backbord. Hintergrund: Stehen sich Crewmitglieder gegenüber, hilft ihnen links nicht weiter. Sie müssten erst ausmachen, von wem aus gesehen. Klarer ist backbord.

Seglerlatein zur Hanse Sail: Bäume gibt es nicht nur an Land

Baum Bäume gibt's nicht nur an Land, sondern auch auf See. Der Baum ist am Schiffsmast angebracht und schwingt mit gesetztem oder gerefftem Segel frei waagerecht zum Deck. Also immer vorsichtig sein in der Nähe des Baumes.

Bug Der Bug ist der vordere Teil des Bootes.

Fallen An Bord eines Schiffes gibt es für Landratten so manche Fallen. Diese gehören aber zu den harmlosen. Ohne Fallen würde an Bord wenig gehen. Denn mit den Fallen, das sind Taue und Seile, werden Segel gesetzt und eingestellt.

Fender Fast sehen sie aus wie bunte Luftballons, die an den Außenseiten des Schiffes hängen. Die mit Luft gefüllten Plastikbälle sollen die Schiffswände vor Kontakt mit anderen Schiffen, Kaimauern und Stegen schützen.

Fock Die meisten Schiffe haben mehrere Segel. Die Fock ist ein kleineres Vorsegel, das im vorderen Bereich des Schiffes gesetzt wird.

Mit der Gangway geht es aufs Schiff

Gangway Wer von Land auf ein Schiff steigen will, muss meistens die Gangway, eine kleine Brücke zwischen Kaimauer und Hauptdeck, benutzen. Gangways kennen die meisten vom Urlaubsflieger.

Groß Das Hauptsegel, das zwischen Mast und Baum gespannt wird, nennen Seeleute Groß. Es ist allerdings meistens nicht das größte Segel. Spinnaker und Gennaker haben eine noch größere Segelfläche.

Halse Eine Halse ist ein Segelmanöver, bei dem sich das Schiff mit dem Heck durch den Wind dreht und so die Richtung ändern kann. Dabei schlägt der Baum von der einen zur anderen Seite des Schiffes. Also Kopf einziehen nicht vergessen. Eine ungewollte Halse nennt man übrigens Patenthalse. Die kann schon mal gefährlich werden, weil der Baum dann unkontrolliert und ziemlich schnell die Seite wechselt. Wer das Patent auf die Patenthalse hält, ist allerdings unklar.

Das Heck eines Schiffes – wo war das noch gleich?

Heck Das Heck ist der hintere Teil des Schiffes.

Kapitän Die wichtigste Person an Bord ist der Kapitän oder die Kapitänin, sie fällt alle Entscheidungen. Alles hört auf sein oder ihr Kommando – auch die Gäste an Bord während der Ausfahrten zur Hanse Sail.

Kiel Ist die Landeshauptstadt von Schleswig-Holstein – und der unterste Teil eines Schiffes. Durch einen Ballast wird der Kiel unten gehalten und hindert das Boot am Kentern. Wer frech wird, wird übrigens Kiel geholt.

Knoten Jetzt kommen gleich zwei Vokabeln. Knoten sind zum einen die Gebilde, die Seeleute aus Tampen, Leinen und Seilen bilden. Für jeden Zweck gibt es einen bestimmten Knoten – von Palstek über Kreuzknoten und halbe Schläge. Nicht gern gesehen sind übrigens Hausfrauenknoten. Zum anderen wird die Geschwindigkeit auf See in Knoten angegeben. Ein Knoten entspricht 1,852 Stundenkilometern.

Kreuzen Gegen den Wind segeln, das geht leider nicht. Dafür wurde aber das Kreuzen erfunden. Mit der richtigen Segel- und Ruderstellung können Boote etwa in einem Winkel 30 Grad zur Windrichtung fahren. Um das Ziel zu erreichen, muss die Crew kreuzen – also die Richtung des Schiffes durch wenden immer wieder ändern.

31. Hanse Sail in Rostock: Was Lee und Luv aussagen

Lee Achtung, Verwechslungsgefahr! Lee ist die dem Wind abgewandte Seite. Alles, was vom Wind weggeweht wird, weht nach Lee.

Luv Luv ist demzufolge die dem Wind zugewandte Seite. Leichter Trick, um genau nach Luv zu schauen: Sich solange in Windrichtung drehen, bis in beiden Ohren ein gleichmäßiges Rauschen zu spüren ist. Dann geht der Blick direkt nach Luv.

Mast Der Mast ist der zentrale Punkt auf dem Segelschiff. Der Mast hält zusammen mit dem Baum das Großsegel.

Schoten Nein, diese Schoten gibt es nicht zum Mittagessen. Mit den Schoten werden die Segel bedient. Die Schoten sind Seile, mit den die Segel dichter gezogen werden können oder geöffnet werden können.

Seemeile Die wichtigste Entfernungsangabe an Bord ist die Seemeile, auch nautische Meile genannt. Die Seemeile entspricht einem 1/60 Breitengrad und ist genau 1,852 Kilometer lang.

Die Wende ist ein Segelmanöver für Schiffe

Steuerbord Rechte Seite des Schiffes.

Tampen Hierbei handelt es sich um kurze Leinen, mit denen an Bord alles mögliche festgetüdelt werden kann. Als Landratte lassen sich damit besonders gut Knoten üben.

Wende Mit diesem Segelmanöver geht es für die Schiffe mit dem Bug direkt durch den Wind. Diese Art der Richtungsänderung wird zum Beispiel für das Kreuzen benutzt.

Mit diesen wichtigsten Vokabeln kann auf der Hanse Sail eigentlich nichts mehr schiefgehen. Na dann ahoi, Mast und Schotbruch und immer eine Handbreit Wasser unter Kiel!

Von Michaela Krohn