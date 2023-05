﻿Seit 30 Jahre beim Radio: Torsten „Torte“ Dück hat seine Leidenschaft zum Beruf gemacht

Rostock. Seine Stimme klingt, wie Bitterschokolade schmeckt. Etwas herb, zart schmelzend und ein bisschen kratzig im Abgang. Torsten Dück genannt Torte – er weiß selbst nicht, wie es zu diesem Spitznamen kam – ist passionierten Radiohörern in MV seit 30 Jahren vertraut.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Stimme ist über die Jahre rauer geworden, auch wenn Torte beteuert: „Ich trinke keinen Whiskey“. Die Stimme rau, die Stimmung weich. „Ich kann mir nichts anderes vorstellen, als Radio zu machen“, sagt Torte. Angefangen hat der gebürtige Hamburger mit einer Ausbildung zum Elektrotechniker. „Ich hab immer schon was mit Tontechnik gemacht, ich find das irgendwie geil.“ Ehrenamtlich frönte er seiner Leidenschaft fürs Radio anfangs beim Krankenhausfunk.

Antenne MV, jetzt 80s80s – Torte ist seit Anfang an dabei

1993 kommt das Angebot bei der Gründung des Radiosenders Antenne MV – jetzt 80s80s – mitzuwirken und in Mecklenburg-Vorpommern als Radiomoderator zu arbeiten. Torte ist von Anfang an dabei. „Wir waren mit Antenne MV damals der erste private landesweite Radiosender in MV – das war schon etwas Besonderes“, erklärt der 56-Jährige. „Am 31. Mai 1993 um 12 Uhr haben wir zum ersten Mal gesendet“, erinnert er sich an den großen Moment, als wäre es gestern gewesen. „Damals sind wir noch durchs Land gereist und haben die Leute gefragt, was sie hören wollen.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mai 1998 – Torsten Dück (l.) trifft Modern Talking während ihrer „Back for Good“-Tour in der Rostocker Stadthalle zum Interview. © Quelle: Ove Arscholl

Unvergessen sind für den Radiomoderator auch Momente mit besonders großen Stars. „Wir haben als Radiosender Tina Turner ins Ostseestadion geholt. Aber ich bin trotzdem nicht an sie rangekommen“, sagt er heute noch mit einem leichten Bedauern. „Sie hat mir zugelächelt, ich hab noch ihr Haarspray gerochen, aber eine männliche Schrankwand hat verhindert, dass ich mit ihr reden kann. Doch diesen Hauch habe ich von ihr gespürt.“

Torsten Dück im Sommer 1998 im Antenne-MV-Studio – live auf Sendung mit DJ Bobo (r.). © Quelle: Ove Arscholl

„Als Radiostation bist du manchmal eine Art Sozialstation“

Einschneidende Ereignisse im Radioleben waren auch der Tod von Michael Jackson und die Trennung von Take That. „Als Radiostation bist du manchmal eine Art Sozialstation“, sagt Torte, wenn besorgte Eltern oder trauerende Fans nach solchen Nachrichten aus der Musikwelt anrufen. „Ich habe unheimlich viel erlebt. Es war oft bewegend, weil wir viel bewegt haben.“ Lokale Größen, die sich zu internationalen Stars entwickelt haben, hat Torte quasi aufwachsen sehen. Bei seinen Anfängen in Schwerin war Till Lindemann ein Teil der Partyszene.

Torsten Dück (r.) im 80s-80s-Studio mit einem guten Freund, der 80er-Jahre-Legende Fancy. © Quelle: Torsten Dück

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Rammstein läuft allerdings in Tortes aktuellem Radioprogramm nicht. „Wir spielen bei 80s80s nur die Hits vom 1.1.1980 bis 31.12.1989. Aber deshalb schwelgen wir nicht in nostalgischen Erinnerungen. Wir leben im Hier und Jetzt und machen auch so Radio.“ Das 80er-Prinzip kommt gut an, vor allem auch bei Jüngeren. Die Retrowelle spielt dem Sender in die Karten. „Viele kennen die Originallieder noch gar nicht und finden sie gut.“

„Beim Tanzen latsch ich den Frauen auf die Füße“

Privat ist der Radiomoderator ein großer Soul&Funk-Fan. „Ich bin da breit aufgestellt. Ich mag auch Pavarotti. Caruso voll aufgedreht ist total geil.“ Selbst singen kann er hingegen nicht, das passiere „nur unter der Dusche“. Wie sieht es mit Instrumenten aus? „Ich hab mal Orgel gespielt.“ Auch beim Tanzen sieht es eher mau aus. „Ich hab kein Tanzgefühl, da latsch ich den Frauen nur auf die Füße.“

Lesen Sie auch

Zu seinem Wechsel von Hamburg nach MV sagt Torte heute: „Als ich hierher gekommen bin, hab ich das Land total lieben gelernt.“ Der Moderator wohnt auf einem kleinen Dorf und genießt die Ruhe und Beschaulichkeit. „Es ist, als würde man aus dem Urlaub zur Arbeit fahren und zurück.“ Neben seiner Leidenschaft für die Musik brennt er vor allem für seine Frau und die gemeinsamen drei Hunde. „Ich habe das große Glück, mein Hobby zum Beruf gemacht zu haben.“ Was macht er dann in seiner Freizeit? „Ich mag Rasentrecker fahren und handwerkel viel selbst.“

OZ