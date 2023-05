﻿Seit 30 Jahren beim Radio: Torsten „Torte“ Dück hat seine Leidenschaft zum Beruf gemacht

Feiertag

Am Donnerstag (18. Mai) ist Herrentag. Viele Männer ziehen am Feiertag mit Freunden los. Andere möchten etwas mit der Familie machen. Ob mit oder ohne Frau und Kinder: In Rostock gibt es viele Veranstaltungen und Ausflugsziele, die sich am Vatertag und dem langen Wochenende lohnen.