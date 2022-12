﻿Seit November schon 32 Autoaufbrüche in Rostock: Hier sind Ihre Wagen besonders in Gefahr

Für die Opfer wird es doppelt teuer: Das Handy ist weg – und die Autoscheibe eingeschlagen. Eine Serie von mittlerweile 32 Autoaufbrüchen hält die Kripo in Rostock in Atem. Wo die Täter zuschlagen, was Halter machen können und wie die Kripo jetzt vorgeht.

Ein Tritt, ein Schlag – und schon kommen die Täter an die Beute: Die Polizei registriert vermehrt Diebstähle aus Fahrzeugen in der Rostocker Südstadt. (Symbolbild)

Rostock. Ein heftiger Schlag gegen die Seitenscheibe, ein Griff ins Wageninnere – und Sekunden später sind die Täter wieder verschwunden. Spurlos. Bisher jedenfalls: Denn die Rostocker Kripo jagt jetzt gezielt Autoknacker, die seit Anfang November wieder verstärkt in der Hansestadt unterwegs sind.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Allein seit Anfang November wurden uns bisher 32 Autoaufbrüche aus der gesamten Stadt gemeldet. Auffällig viele“, sagt Diana Brauer, die Chefin der Kriminalpolizei in Rostock. Sie warnt nun alle Autobesitzer ausdrücklich davor, ihre Autos an dunklen Orten abzustellen.

Wo in Rostock schlagen die Autoknacker zu?

Den einen Schwerpunkt der Autoknacker gibt es nicht, sagt Brauer. Die meisten Fälle wurden aus den Stadtteilen Südstadt sowie Gartenstadt/Stadtweide gemeldet. „Aber auch in anderen Stadtteilen gab es Aufbrüche“, so die Kripo-Chefin. Eines haben aber fast alle Tatorte gemeinsam: „Die Autos waren an dunklen eher abgelegenen Orten geparkt.“ Auf den Stellplätzen von Friedhöfen oder Kleingartenanlagen, zum Beispiel.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Worauf haben es die Täter abgesehen?

Während es Kriminellen bei früheren Aufbruchserien in der Hansestadt um Autoradios, Airbags oder andere wertvolle Fahrzeugteile ging, geht es jetzt um Wertsachen: „Die Täter haben es auf alles abgesehen, was sie zu Geld machen können“, sagt Brauer. Handys, Tablets, Geldbörsen, Rucksäcke und Taschen.

Wie geht ein typischer Autoaufbruch vonstatten?

Rücksicht auf die Autos nehmen die Täter auf ihren Beutezügen jedenfalls nicht – und sie verursachen oft auch teure Schäden an den Fahrzeugen: „In den meisten Fällen wurde einfach eine Scheibe eingeschlagen“, erklärt Brauer. Dass viele Autos mittlerweile eine Alarmanlage haben, dass das Einschlagen Lärm macht – den Autoknackern scheint das egal zu sein. „Sie schlagen blitzschnell zu, sind nach wenigen Augenblicken wieder verschwunden.“ Und: Die Taten haben sich zum Teil auch tagsüber ereignet, nicht nur nachts. Auf eine bestimmte Automarke scheinen es die Kriminellen nicht abgesehen zu haben, sagt Brauer: „Altes Auto oder Neuwagen, Premium-Modell oder günstiger Kleinwagen: Darum geht es nicht. Es geht allein um das, was im Wagen zu holen ist.“

Diana Brauer ist die Chefin der Kripo in Rostock. © Quelle: Martin Börner

Was rät die Kripo Rostocks Autobesitzern?

Die wichtigste Regel laut Kripo-Chefin Brauer: „Das Auto ist kein Tresor.“ Wertgegenstände, teure Elektronikgeräte sollten nicht im Auto bleiben – „auch nicht bei kurzen Stopps“. Selbst der Kofferraum sei nicht sicher: „Auch Taschen, Rucksäcke und Beutel sollten nicht im Auto bleiben. Nehmen Sie solche Sachen bitte mit – auch wenn Sie nur kurz einkaufen gehen oder im Kleingarten etwas erledigen wollen“, rät Rostocks Chef-Ermittlerin. Polizei-Sprecher Martin Ahrens ergänzt: „Auch Verstecken ist sinnlos – die Diebe kennen jedes Versteck!“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wen vermutet die Polizei hinter den Taten?

Brauer will sich da noch nicht zu sehr in die Karten schauen lassen. Bei frühen Aufbruchserien lag der Verdacht schnell auf organisierten Gruppen, zuletzt auch aus Osteuropa. Ob es dieses Mal auch so ist? Die Kripo schweigt dazu. Denkbar, so heißt es vonseiten der Polizei, sei nämlich auch, dass es sich um einen Einzeltäter handelt – und auch dass es um Beschaffungskriminalität geht. In solchen Fällen wird die Beute schnell zu Geld gemacht, um die (Drogen-)Sucht finanzieren zu können. „Wir können dazu nichts sagen, die Ermittlungen dauern an“, sagt Brauer.

Wie geht die Polizei vor, um Rostocker Autohalter zu schützen?

„Der wichtigste Schritt für uns ist es, die Autohalter zu warnen“, sagt Brauer. Der oder die Täter sollten möglichst gar nicht erst in die Versuchung kommen, ein Auto aufzubrechen. „Wir haben zudem Spuren sichern können, die wir jetzt auswerten.“ Um welche Spuren es sich konkret handelt, sagt sie nicht – aus „ermittlungstaktischen Gründen“, heißt es von der Polizei.