﻿Rostockerin mit Schilddrüsenkrebs: „Suche Menschen, die mich verstehen“

Nach der Diagnose Schilddrüsenkrebs ist für Franziska eine Welt zusammengebrochen. Drei OPs später hat sie den Krebs so gut es geht überstanden. Sie sucht Leidensgenossinnen für eine Selbsthilfegruppe, um sich auszutauschen und nicht allein zu sein.

Rostockerin Franziska will eine Selbsthilfegruppe gründen. Sie selbst ist an Schilddrüsenkrebs erkrankt.

Rostock. „Endlich mit Menschen zu sprechen, die genau verstehen, wie es einem geht – das hat mir sehr geholfen“, erzählt Franziska. Die 43-Jährige bekam vor sieben Jahren die Diagnose Schilddrüsenkrebs. Weil ihr selbst Bezugspersonen fehlten, mit denen sie sich austauschen konnte, hat sie vor Kurzem eine Selbsthilfegruppe ins Leben gerufen. Betroffene sollen sich vernetzen, austauschen und Kraft spenden.

Für Franziska, die anonym bleiben möchte, kam die Diagnose noch rechtzeitig. Der Krebs wurde bei ihrer Mutter durch Zufall gefunden, weil sie lange wegen der Nebenniere behandelt wurde. Als auch die Schilddrüse gecheckt wurde, kam raus: Schilddrüsenkrebs, der bereits gestreut hatte. Sie litt am medullären Schilddrüsenkarzinom, das laut Deutscher Krebshilfe zu 30 Prozent vererbt werden kann.

„Der Krebs wäre nie aufgefallen“

Verwandte ersten Grades werden daher vorsorglich untersucht. Kurze Zeit später bekam auch Franziska die Diagnose. „Ich hatte bereits mehrere Tumore an der Schilddrüse. Dabei war ich regelmäßig beim Check-up, hatte grandiose Blutwerte. Der Krebs wäre nicht aufgefallen“, erinnert sich die Rostockerin. Beide Frauen leiden zusätzlich am MEN 2-Syndrom, bei dem gutartige Tumore an Nebenschilddrüsen und Nebennierenmark entstehen.

Nach Schätzungen des Robert Koch-Instituts erkranken jährlich 6.120 Menschen an Schilddrüsenkrebs. Frauen sind deutlich häufiger als Männer betroffen, im Schnitt erkranken Patienten mit über 50 Jahren.

„Man wird anders angesehen, wenn man von seinem Krebs erzählt“, sagt Franziska, die deshalb anonym bleiben will. © Quelle: Ove Arscholl

Die Krankheit hat Franziska damals aus der Bahn geworfen. Sie musste sich auf der Arbeit krank melden, wurde dort schnell ersetzt, und kämpfte sich nach drei Operationen zurück ins Leben. Schilddrüse und Nebenschilddrüsen wurden bei ihr entfernt, die U-förmige Narbe an ihrem Hals erinnert noch daran.

Täglich Hormon-Tabletten schlucken

Heute ist Franziska schwerbehindert, was sie besonders an ihrer fehlenden Energie merkt: „Ich bin nicht mehr so belastbar. Früher war ich sportlicher.“ Hormonschwankungen kommen dazu: „Ich fühle mich dauerhaft wie in den Wechseljahren. Von jetzt auf gleich ändert sich meine Stimmung“, berichtet sie. Weil die Schilddrüse im Körper überlebenswichtig ist, muss Franziska täglich Hormon-Tabletten schlucken.

Wann Selbsthilfegruppen sinnvoll sind Über die Selbsthilfekontaktstelle finden Betroffene Selbsthilfegruppen für zahlreiche Erkrankungen. Diplom-Psychoonkologin Kristina Reichel vom Onkologischen Zentrum der Universitätsmedizin Rostock erklärt den Nutzen von Selbsthilfegruppen: „Sie ermöglichen es, andere Betroffene kennenzulernen und sich verstanden zu fühlen von Menschen, die Ähnliches erlebt haben.“ Wenn soziale Kontakte im Krankheitsverlauf weggebrochen sind, können Selbsthilfegruppen der Isolation entgegenwirken. Besonders eignen sich die Gruppen für Menschen, welche die Krankheit als Teil ihres Lebens akzeptieren. Dann können sie helfen, aktiver zu werden und Mut zu fassen, etwas Neues auszuprobieren. „An einer Selbsthilfegruppe teilzunehmen, bedeutet eine Konfrontation mit der Erkrankung“, so Reichel. Wer die Krankheit hinter sich lassen möchte, sollte davon eher Abstand halten. „Anders als von vielen befürchtet, geht es in Selbsthilfegruppen um das Leben und weniger um die Erkrankung und das Kranksein“, meint Reichel weiter. Beim Aufbau und Organisation einer Selbsthilfegruppe hilft Ute Kammler von der Selbsthilfekontaktstelle Rostock.

Der Krebs bei ihr wurde rechtzeitig erkannt, daher kann Franziska heute – wenn auch mit Einschränkungen – leben. So auch ihre Mutter. Bei ihr hat der Krebs bereits in der Lunge gestreut. Trotzdem müssen die beiden Frauen damit leben, dass er immer wieder zurückkommen kann. Schilddrüsenkarzinome gelten aber als seltene Todesursache. Etwa 94 Prozent der Frauen leben fünf Jahre nach ihrer Diagnose noch. „Wir gehen zweimal im Jahr zur Untersuchung zum Kardiologen. Bis dahin verdrängen wir die Krankheit. Aber kurz vorher rattert es im Kopf“, erzählen beide.

Der Krebs nimmt für die Frauen einen großen Teil des Lebens ein. Wenn sie sich sehen, ist es das Hauptthema. „Das verstehen viele nicht. Aber es tut gut, sich auszutauschen.“ Das medulläre Schilddrüsenkarzinom gehört zu den seltensten Formen von Schilddrüsenkrebs. Daher gibt es kaum Betroffene, mit denen sich Franziska austauschen kann.

Erste Selbsthilfegruppe in Rostock: „Der Bedarf ist da“

„Letztes Jahr war ich über Ostern in einer Reha, es war bereits die zweite. Wieder fühlte ich mich allein. Natürlich waren dort auch Frauen, die an Krebs litten. Das war dann aber meistens Brustkrebs. Da hat man ganz andere Sorgen“, erinnert sie sich. Das Bedürfnis, Leidensgenossinnen zu finden, wurde so groß, dass sie mithilfe des Bundesverbands Schilddrüsenkrebs eine Selbsthilfegruppe ins Leben rief.

Die Gruppe hat sich bereits einmal getroffen. „Wir saßen dort zu sechst und es tat wirklich gut. Der Bedarf ist auf jeden Fall da“, sagt Franziska. Viermal im Jahr will sich die Gruppe in der Selbsthilfekontaktstelle in Rostock treffen. Mehr Infos zu genauen Terminen und Treffen gibt es hier.