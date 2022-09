﻿Selbstverteidigung für Mädchen in Rostock: Neue Kurse für Girls lohnen sich gleich doppelt

Vom Mobbing-Opfer zur Power-Frau: An einem geheimen Ort in Rostock lernen Girls, wie sie sich im Notfall gegen körperliche, rassistische oder sexualisierte Gewaltattacken wehren und im Schulalltag sicherer fühlen können. Zwei Mädchen sagen, warum sie mitmachen und was es bringt.

