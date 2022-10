﻿Uni Rostock: Feierliche Immatrikulation der „Erstis“ in der St.-Marien-Kirche

Zu Beginn des neuen Semesters begrüßt die Universität Rostock die neu immatrikulierten Studierenden mit einer Festveranstaltung in der St.-Marien-Kirche. So lief der Festakt.

Rostock. „Seid mutig, probiert euch aus und schaut über den Tellerrand hinaus“, ermutigt Kristina Kowalski, Absolventin des Wirtschaftsingenieurwesens, in ihrer Festrede die „Erstis“ der Universität Rostock. „Genießt die Zeit und macht was aus den Chancen und Möglichkeiten, die sich euch bieten.“

Feierliche Immatrikulation der Universität Rostock

An diesem Freitagnachmittag, der den Start des aktuellen Wintersemesters markiert, ist die St.-Marien-Kirche, die Gründungskirche der Universität Rostock, bis zur letzten Bank gefüllt – ganz anders als noch vor einem Jahr, als die feierliche Immatrikulation pandemiebedingt ohne Gäste und online stattfand. Darüber freut sich auch Steffen Bockhahn, Senator für Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule der Hanse- und Universitätsstadt Rostock: „In diesem Jahr können wir Sie nun endlich wieder in Präsenz begrüßen.“

Kristina Kowalski begrüßt ihre Vorredner und die neuen Studierenden und berichtet von ihrem eigenen Studienstart in Rostock. Da der aber schon elf Jahre her ist, wie sie sagt, kann sie sich nicht mehr genau an alles erinnern. „Ich kann mich hauptsächlich an das Gefühl einer neu gewonnen Freiheit erinnern“, so die Rednerin. Für sie war alles neu und aufregend und es war spannend, eine neue Stadt kennenzulernen: „Eine neue Stadt mit unheimlich vielen Möglichkeiten.“

Von der Uni-Absolventin zur Firmengründerin

Ihr Studium sei die Grundlage für das, wo sie heute steht, erzählt Kowalski: „Während des Studiums habe ich mich in Rostock verliebt – und bin deshalb auch hiergeblieben. Ich hatte das große Glück, mich mit zwei Kollegen und Freunden zusammen zu tun und aus unserer Forschung heraus eine Firma zu gründen.“ Im Februar dieses Jahres rief sie zusammen mit zwei Kommilitonen die Hydronauten GmbH ins Leben. Mit ihrem Produkt wollen die drei Ruhe in lärmende Heizungsrohre und andere rauschende und vibrierende Rohrleitungs- und Pumpensysteme bringen und die Lebensdauer von Pumpen erhöhen. „Mit den Hydronauten wollen wir unseren Beitrag für eine bessere Zukunft leisten“, so die Festrednerin.

Freundschaften und neue Erfahrungen an der Uni

In ihrer Rede sprach sie am Freitag darüber, wie wichtig und wertvoll Kommilitonen und Freunde im Studium sind und ermutigte die Erstsemester, ihre eigenen Interessen, aber auch einfach mal etwas ganz Neues auszutesten. Auch der Rektor der Universität Rostock Prof. Dr. Wolfgang Schareck appellierte an die Studierenden: „Lernen Sie Sprachen, treiben Sie Sport, engagieren Sie sich. Genießen Sie Ihre Freiheit und nehmen Sie Ihr Leben in die Hand.“

„Ersti-Tipps“ für den Studienstart

Am Ende gab die ehemalige Studentin den Erstsemestern noch zwei Tipps mit auf den Weg ins Studium: „Lest euch eure Studien- und Prüfungsordnungen direkt am Anfang durch und nutzt Programme zur Literatur-, Quellenrecherche. Die findet ihr auf der Website der Uni. Ich habe sie nicht genutzt – dieses Leid möchte ich euch ersparen.“

Nach dem letzten Grußwort und unter musikalischer Begleitung durch das Universitätsorchester verließ der Festzug der universitären Würdenträger und der Redner die Kirche und machte sich auf den Rückweg zum Universitätshauptgebäude. Der Rektor und die Professoren waren in historischen Gewändern und mit roten und schwarzen Mützen bekleidet und folgten der Fahnenträgerin hinaus – und wer weiß, vielleicht ist irgendwann in der Zukunft einer der rund 2000 neuen Erstsemester wieder Teil dieser Gruppe.

Von Lena Bergmann