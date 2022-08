In der Regel hält sich der Spannungsgehalt offizieller Reden auf der Hanse Sail in Grenzen. Doch beim Wirtschaftsempfang der Stadt war das anders: Bausenator Holger Matthäus (Grüne) überraschte die Zuhörer mit einer Generalabrechnung mit der Stadtpolitik. Was er sagte und warum das nicht bei jedem gut ankam.

Rostock. Von den einen gab es Schulterklopfen, von den anderen Kopfschütteln: Selten hat eine offizielle Rede auf der Hanse Sail so viele Reaktionen ausgelöst wie die, die Rostocks Bau- und Umweltsenator Holger Matthäus (Grüne) auf dem offiziellen Wirtschaftsempfang von Stadt und Rostock Business gehalten hat. Matthäus nutzte die Gelegenheit, als amtierender Oberbürgermeister des Tages zu den 500 Gästen sprechen zu dürfen, für eine Generalabrechnung mit der Rostocker Stadtpolitik in den vergangenen Jahren.

In Sachen Stadtentwicklung, in den Beziehungen zu den Gemeinden im Umland und auch beim Thema Energie sei Rostock nicht vorangekommen. Für die einen Zuhörer Wasser auf ihre Mühlen, für die anderen ein Unding: „Hier sind potenzielle Investoren aus ganz Deutschland dabei. Da kann man die eigene Stadt nicht so schlecht machen“, so ein Zuhörer mit anderer Meinung.

Was Matthäus so stört

„Kein Bürgermeister aus dem Umland wollte sich mehr mit Roland Methling oder dessen Nachfolger Claus Ruhe Madsen treffen“, so Matthäus. Er wird Ende November aus seinem Amt ausscheiden, er hat sich gegen eine dritte Amtszeit entschieden.

Ein Grund für seinen Rückzug aus der Politik ist die Unzufriedenheit mit den Oberbürgermeistern, unter denen er arbeiten durfte. Weder unter Methling noch unter Madsen sei es Rostock gelungen, partnerschaftliche Beziehungen zum Umland aufzubauen. Das räche sich bitter, so Matthäus: Auch nach anderthalb Jahrzehnten Debatte gelinge es Rostock nicht, ausreichend Bauland für Familien und Einfamilienhäuser bereitzustellen. „Die sollen gerne im Umland bauen. Wir haben für die Familien und auch für große Gewerbebetriebe keine Flächen mehr. Aber dann müssen die Verkehrsanbindungen, die Finanzbeziehungen auch stimmen.“

Auch beim Thema „grüner Energie“ knirscht es: Im Landkreis und in der Hansestadt gibt es große Wasserstoffprojekte, die aus Schwerin und Berlin gefördert werden. Zusammenarbeit: bisher allenfalls mangelhaft, so Matthäus.

Das will er noch ändern

Beim Nahverkehr sei Besserung in Sicht: Roggentin, Bentwisch und Kösterbek sollen bald im 15- oder 20-Minuten-Takt an die Stadt angebunden werden. Ein erster Erfolg. Mit immerhin sechs Bürgermeistern sei er bereits im Gespräch. Matthäus und seine Senatskollegen Steffen Bockhahn und Chris von Wrycz Rekowski – sie leiten die Stadt bis ein neuer OB gewählt ist – wollen die Zeit nutzen, um Rostock endlich voranzubringen. „Wir haben eine WhatsApp-Gruppe, da stimmen wir uns schnell ab.“ Zu den zwiegespaltenen Reaktionen auf seine Rede sagt Matthäus: „Wenn die Leute darüber reden, habe ich ja schon was erreicht.“