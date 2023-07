﻿„Ich habe es sofort bestellt“: Seniorenticket ist in Rostock ein Verkaufshit

Für 29 Euro im Monat auf die Hiddensee-Fähre

Das landesweite Senioren-Ticket für 29 Euro gilt wie das 20 Euro teurere Deutschlandticket bundesweit in allen Bussen und Bahnen des Nahverkehrs, also nicht in IC und ICE, mit Ausnahme zwischen Rostock und Stralsund, sowie für einige Fähren, etwa nach Hiddensee (Reservierung für zwei Euro nötig). Es ist nur im Abo erhältlich, Anträge müssen spätestens am 15. des Vormonats abgegeben werden. Voraussetzung ist ein Wohnsitz in MV und ein Mindestalter von 65 Jahren. MV ist das bisher das einzige Bundesland, das ein verbilligtes D-Ticket für Senioren anbietet. Es kann online beim VVW und in allen Servicecentern der Verkehrsgesellschaften in MV bestellt werden.