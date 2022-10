﻿Seniorenverein für gemeinschaftliches Wohnen im Alter in Rostock gegründet: Nun fehlt noch Wohnraum

Selbstbestimmten Wohnen bis an das Lebensende: Das hat sich der neu gegründete Verein „Tausamen tau Hus“ in Rostock vorgenommen. Damit das Projekt läuft, muss aber noch Wohnraum gefunden werden.

Rostock. Es gibt Kaffee und Kuchen, in der AWO-Begegnungsstätte „Berghotel“ treffen am immer mehr Senioren und Seniorinnen, sowie Interessierte ein. Denn hier wurde am 20. Oktober der Verein „Tausamen tau Hus“ („Zusammen zu Hause“) gegründet. Dieser geht aus einer bürgerschaftlichen Initiative hervor, die sich das Ziel gesetzt hat selbstverantwortende Wohngemeinschaften im Alter in Rostock zu verwirklichen. Robert Sonnevend von dem Projekt „Länger Leben im Quartier eröffnet die Veranstaltung mit einer Frage: „Wie behalten ältere Menschen Autonomie und Sebstbestimmung?“

Mit Hilfe einer Präsentation werden die Erwartungen und Intentionen des Vereins vorgestellt. Eine der Ideen ist die Entlastung von Pflegekräften. Laut des Pflegereports der Bertelsmann Stiftung gibt es in Deutschland derzeit 24.000 unbesetzte Stellen in der Altenpflege und diese Zahlen werden aufgrund des demografischen Wandels weiter steigen. Weitere Punkte sind Mitbestimmung bei der Versorgung und eigenständiges Wohnen außerhalb stationärer Einrichtungen.

Ziel des Vereins: Bezahlbares Wohnen für Senioren

Der Verein hat sich zum Ziel gesetzt, eine Wohnform zu entwickeln, die für alle Senioren und Seniorinnen bezahlbar ist und sich am Rostocker Mietspiegel orientiert. Die ersten Wohngruppen sollen aus aktiven, weitgehend fitten älteren Menschen bestehen, bei denen die Aktiveren, die anderen unterstützen. Eingeplant werde aber auch Pflegebedarf, falls er auftreten sollte, und es soll ein Wohnen bis zum Lebensende ermöglicht werden.

Derzeit gebe es jedoch noch keinen konkreten Wohnraum. Gründungsmitglied Helga Maser sagt: „Wir stehen mit Wohnraumanbietern in Kontakt und denken, dass es in drei bis vier Jahren die ersten Wohngemeinschaften geben wird.“ Bevor die eigentliche Gründungssitzung begann, wurden interessierte Teilnehmer und Teilnehmerinnen dazu aufgerufen in den Verein einzutreten. Eine Vielzahl an Menschen meldete sich – der Verein wurde gegründet.

Von Philippa Bouren