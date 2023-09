Seniorin (83) bei Unfall in Warnemünde schwer verletzt

Warnemünde. Eine 83-jährige Fußgängerin ist bei einem Unfall in Warnemünde schwer verletzt worden. Der Unfall ereignete sich nach Angaben der Polizei am Samstag gegen 11 Uhr in der Parkstraße. Aus bislang ungeklärter Ursache betrat die Seniorin die Fahrbahn und wurde von einem Pkw erfasst.

Die Rostockerin musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache und zum genauen Unfallhergang dauern an.

OZ