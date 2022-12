Seniorin aus Rostock zahlt 100 000 Euro an Trickbetrüger – wer kann Hinweise geben?

Auf dem Portal „Airbnb“ gibt es immer mehr Angebote von Privatleuten, die ihre Wohnungen langfristig anbieten. In Hannover will die Politik diese Entwicklung mit einer „Zweckentfremdungssatzung“ deutlich einschränken und so den Wohnungsmarkt entlasten. Auch in Rostock und andernorts in MV ist der Mietwohnungsmarkt umkämpft. Wie die Politiker in MV die Lage einschätzen.