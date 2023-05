﻿ Serie von Brandstiftungen im Rostocker Nordosten: Polizei sucht Pyromanen

Rostock. Eine Häufung von Brandstiftungen ist derzeit vermehrt im Rostocker Nordosten zu beobachten. Zu gleich zwei Bränden musste die Feuerwehr in der Nacht von Sonntag auf Montag ausrücken. Neben einem Sperrmüllhaufen und einem Auto stand auch eine Gartenlaube in Flammen. Wie die Polizei mitteilte, ging zunächst der Notruf über eine brennende Gartenlaube in der Südstadt über Notruf ein. Trotz des schnellen Eingreifens der Feuerwehrleute konnte nicht verhindert werden, dass diese niederbrannte. Die Brandursache ist laut Polizei in diesem Fall noch ungeklärt.

Hingegen fast sicher scheinen sich die Beamten im Falle des zweiten Feuers zu sein und gehen von Brandstiftung aus. Gegen 3 Uhr meldeten Anwohner eines Wohngebietes im Stadtteil Toitenwinkel einen brennenden Sperrmüllhaufen. Als die ersten Wehren in der Joliot-Curie-Allee eintrafen, hatten sich die Flammen jedoch schon ausgebreitet.

Feuer in Rostock-Toitenwinkel: Smart brennt vollständig ab

Neben dem in Flammen stehenden Unrat hatte nun auch ein daneben geparkter Smart Feuer gefangen. Der Kleinwagen brannte vollständig aus. Durch die enorme Hitzeentwicklung wurde ein neben dem Smart parkender Mercedes beschädigt. In diesem Fall ermitteln die Kriminalisten wegen des Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung. Aber nicht nur hier.

Allein in der vergangenen Woche mussten Feuerwehr und Polizei im Bereich Dierkow und Toitenwinkel zu sechs offenbar mutwillig gelegten Bränden ausrücken. Immer nachts beziehungsweise früh morgens standen abwechselnd Mülltonnen, Container und Sperrmüll in verschiedenen Straßen des Rostocker Nordostens in Flammen. Auch in diesen Fällen hat die Polizei die Ermittlungen übernommen.

