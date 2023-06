Sesamstraße zu Gast bei der Rostocker Kinderuni: Ernie verzaubert die jungen Studierenden

Rostock. Hoher Besuch bei der Kinderuni in Rostock: Bei der letzten Vorlesung des Semesters am 28. Juni ist die Sesamstraße zu Gast. Auf dem Ulmencampus in der Kröpeliner-Tor-Vorstadt stellt Ernie seine neue Leidenschaft vor: die Magie.

Mit vielen tollen Experimenten zeigt ihm der Experimentalphysiker Prof. Dr. Alexander Szameit, dass er magische Momente auch greifbar machen kann. „Wir wollen den Kindern die Geheimnisse und Zauberei der Natur näher bringen“, erklärt Szameit.

Nach der Vorlesung, die um 15 Uhr beginnt, werden die Kinder mit einem Fest in den Sommer entlassen. Das Sommerfest ist gleichzeitig auch die Geburtstagsfeier für die Sesamstraße, die in diesem Jahr 50 wird.

Livemusik und Hüpfburg auf dem Rostocker Campus

Neben viel Bastel- und Malspaß sowie einer Hüpfburg, gibt es auch Livemusik von der Rostocker Band „Les Bummms Boys“. Für die Nachwuchs-Studierenden gibt es außerdem die Möglichkeit, Ernie und Bert kennenzulernen und Fotos mit ihnen zu machen.

Die Vorlesung wird am Mittwoch, 28. Juni, von 15 bis 17 Uhr im Audimax des Ulmencampus gehalten. Eine Anmeldung ist nicht nötig. Mit dieser Vorlesung endet das Sommersemester der Kinderuni. Das Wintersemester beginnt voraussichtlich Ende September.

