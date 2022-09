﻿Rostocker Bodybuilderin verrät: Wie Frau trotz Moppel-Ich ein Sixpack bekommt

Sie wollte nur in paar Kilo abnehmen, heute ist Franziska erfolgreiche Bodybuilderin. Wie hat sie das geschafft? Was isst sie? Wie trainiert sie? Und wie reagieren Männer und Frauen auf ihre Muskeln? Die Rostockerin packt aus über Diät, Fitnessplan – und wie sie die Liebe fürs Leben fand.

Rostock. Muskulöse Oberarme, definierte Beine, Sixpack – kurzum: eine Figur wie eine Superheldin. Franziska Plötz ist durchtrainiert bis in die Zehenspitzen. Dabei stecke in ihr ein Moppel-Ich, verrät die Rostockerin. „Ich bin zum Fettsein veranlagt.“

Dass sie statt eines Waschbär- einen Waschbrettbauch hat, verdankt sie ihrem eisernen Willen. Die 34 Jahre junge Frau ist Amateur-Bodybuilderin – ein Sport, der ihr viele Titel einbringt und viel Disziplin abverlangt. Besonders jetzt. Denn demnächst beginnt die Herbst-Wettkampfsaison.

„Seit 1. Juli bin ich auf Diät und trainiere zweimal täglich“, sagt Franzi. Vor ein paar Jahren noch war das für sie unvorstellbar und Bodybuilding-Wettkämpfe sowieso. „Ich soll im Bikini und High Heels über die Bühne tanzen? Niemals“, erinnert sich Franzi und lacht. Bei der weltgrößten Fitnessmesse, der Fibo, steht sie dann doch im Rampenlicht und zeigt viel nackte Haut und Muskeln. Der Lohn: der 3. Platz in der Bikini-Newcomer-Klasse.

Das war 2018, seither hat Franzi etliche Erfolge gefeiert, darunter mehrere dritte Plätze bei den Deutschen Meisterschaften und einen vierten Platz bei Miss Universe. Im Jahr 2019 war sie Ostdeutsche Meisterin in der Kategorie Bikini Shape.

Wer Franziska Plötz auf der Straße begegnet, ahnt kaum, dass sie Bodybuilderin ist. © Quelle: privat

Liebe im Laden: Ihr Eiweißdealer ist heute ihr Mann

Zum Bodybuilding kam sie per Zufall. „Der Bewegungsdrang liegt bei uns in der Familie.“ Ihre drei Geschwister seien erfolgreich im Kung Fu. Franzi dagegen hielt sich lange mit Reiten fit. Weil das zu viel Zeit kostete, sattelte sie während des Abis um und ging ins Fitnessstudio. Eigentlich habe sie nur ein paar Kilo abnehmen und ihren Körper in Form bringen wollen, sagt sie.

Mit Sport allein kam sie nicht zur Wunschfigur, sie suchte Rat im Fitshop in der Doberaner Straße – und fand die Liebe ihres Lebens. Der „Eiweißdealer“-Laden gehört Mario Plötz. Er ist selbst Bodybuilder, hat Franziska einen Ernährungsplan erstellt. Aus professionellen Beratungen wurden private Gespräche und schließlich eine Beziehung. Seit sechs Jahren sind die beiden ein Paar, inzwischen sogar verheiratet.

Ernährungspläne für Boxer, Fußballprofis und Abnehmwillige

Auch im Sport machen sie gemeinsame Sache: Franzi und Mario trainieren zusammen, fahren gemeinsam zu Wettkämpfen und bringen Topathleten und Couch-Potatos in Form. Im Fitshop erstellen sie individuelle Ernährungspläne für Boxer, MMA-Kämpfer und Fußballprofis. Und nicht nur die holen sich Tipps: Schwangere, Diabetiker, Migränekranke, Kinder, Teenies, Über- und Untergewichtige – schlicht alle, die sich besser fühlen wollen, kommen in den Laden, sagt Franzi. „Unsere älteste Kundin ist 80. Sie kommt mit dem Rollator, um sich ihr Eiweiß zu kaufen. Unser Motto ist: vital, fit und gesund. Da gibt es keine Altersgrenzen.“

Für manchen ist sie mehr als ein Ernährungs-Coach. Eine junge Frau, die lange an Magersucht litt, habe sich ihre Bikini-Fotos als Inspiration aufgehängt und mit ihren Ernährungstipps zurück zu einem gesunden Körper und Gewicht gefunden, erzählt Franzi stolz.

Franziska Plötz ist Bodybuilderin in der Bikini-Klasse. © Quelle: privat

Ich, mein Mann und seine Ex – ein Dream-Team

Apropos Frauenpower: Die Dritte im Fitshop-Team ist Manja Willms, Marios Ex und Mutter seines Sohnes Vito. Für Franzi kein Grund zur Eifersucht. „Wir verstehen uns bestens! Ich habe einen Mann an meiner Seite, der mir tagtäglich zeigt, dass er mich liebt. Und Manu ist für ihn wie eine Schwester.“

Ihr Liebster und Manja feiern sie für ihren Body. Wie aber reagieren andere Männer und Frauen generell auf die Muckis? Meist positiv, sagt Franzi. Kritische Kommentare bekomme sie kaum, dafür viele Komplimente für ihre Disziplin. Ihre Familie sei zunächst skeptisch gewesen. „Inzwischen haben sie Respekt, weil sie wissen, wie viel Arbeit im Bodybuilding steckt.“

Ständig essen: Acht Mahlzeiten täglich sind ein Muss

Sie selbst findet sich mit Sixpack sexy. „Und ein knackiger Po und straffe Beine sind doch attraktiv.“ Ja, ihr Kreuz sei breiter als bei den meisten anderen Frauen. Sie fühle sich aber rundum weiblich. Damit das so bleibt, will Franzi es mit dem Sport nicht übertreiben, ihr Wettkampfgewicht von 53 Kilo bei 1,63 Meter Körpergröße halten und der Bikini-Klasse treu bleiben. „Alles andere wäre mir zu viel.“

Auf dem trainierten Körper sitzt übrigens ein kluger Kopf: Franzi ist IT-lerin bei Nordex, ein Fulltime-Job. Hier fällt sie auf. Nicht etwa durch ihre Muckis. „Gerade neue Kollegen sind überrascht, wie viel ich esse“, verrät sie und lacht. Acht Mahlzeiten am Tag sind ein Muss. „Regelmäßiges Essen hält den Stoffwechsel auf Trab.“

Auf dem Speiseplan steht viel Gemüse, Eier, Fisch und mageres Fleisch, Nüsse. Sie ernähre sich proteinreich und low carb: Einfachzucker, wie in Schokolade, ist tabu – Kartoffeln und Nudeln okay. Gleiches gilt für gesunde Fette. Pizza, Burger und Döner sind in Maßen erlaubt, aber nur außerhalb der Wettkampfsaison. „Solange die Basis stimmt, darf dann auch mal ohne schlechtes Gewissen geschlemmt werden.“ Ihr Highlight aktuell: „Jeden Abend Rinderfilet.“ Auf manches zu verzichten, falle ihr nicht schwer. „Weil ich nicht hungere, ein Ziel habe und einen Ernährungsplan. Ich muss nicht jeden Tag neu überlegen, was ich essen kann.“

Ohne Supplements geht’s nicht

Täglich auf ihrem Speiseplan: Supplements. „In unseren Lebensmitteln stecken heutzutage nicht mehr genug Nährstoffe.“ Was Supermarktware fehlt, holt sie sich über Nahrungsergänzungsmittel, wie Whey-Protein-Pulver oder Vitamin- und Mineralstoff-Präparate.

So ausgewogen sie im Alltag lebt: Für Wettkämpfe verlangt sich die Bodybuilderin alles ab. Gerade die „Peak Week“, die letzte Woche, bevor es auf die Bühne geht, ist purer Stress. Damit kein Gramm Fett die Muskeln verdeckt und Franzis Körper aussieht wie aus Stein gemeißelt, geht sie an ihre Grenzen. Erst sieben Liter täglich, dann gar nichts mehr trinken, zum Beispiel. Sowas zehrt an der Kraft und den Nerven. „In den letzten Tagen hast du keinen Elan mehr.“

Doch wenn die Scheinwerfer auf sie gerichtet sind und sie die Muckis spielen lässt, sind alle Strapazen vergessen. Mit Glück holt Franzi einen Top-Platz. Eine Belohnung ist ihr sicher: Nach jedem Wettkampf geht sie mit ihrem Mann ins Restaurant und bestellt, wonach es ihr gelüstet. „Am liebsten Hausmannskost und hinterher treffen sich alle Bodybuilder zum Eisessen bei McDonalds“, verrät sie und lacht.