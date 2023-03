﻿Sharifa (23) aus Rostock hat bengalische Wurzeln: Warum sie auch noch Annalena heißt

Rostock. „Wo kommst du eigentlich her?“ Eine Frage, die Sharifa Böhm schon häufig gestellt wurde. Ihre Mama ist Deutsche, ihr Papa kam vor 30 Jahren zum Arbeiten aus Bangladesch nach Deutschland. Sharifas Haut- und Haarfarbe waren oft Anlass für fremdenfeindliche Angriffe. In der Schule wurde sie von Mitschülern ausgegrenzt und war Zielscheibe rassistischer Witze. Ihre damalige Lehrerin reagiert auf die Sprüche der Kinder mit Ignoranz – und ebenfalls mit Rassismus.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ihre Kindheit beschreibt Sharifa als schön und sicher. Schon früh legte sie sich ein dickes Fell zu. „Meine Familie und meine Freunde haben mich gestärkt und mir geholfen solche Äußerungen wegzustecken.“ Geboren und aufgewachsen in Rostock, zog sie 2014 mit ihrer Familie nach Dresden.

Deutscher Vorname: „Mein Papa wollte, dass ich es leichter habe“

Mit 17 jobbt sie in einem Supermarkt und wird von einem Kunden beim Verlassen des Geschäfts beleidigt. Der Mann verwendete ein extrem vulgäres und rassistisches Schimpfwort. „In der Schule waren das Kinder. Das im Supermarkt war ein erwachsener Mann“, erinnert sie sich. „Ich habe mir nur gedacht, der muss es doch besser wissen.“ Vorurteile und Diskriminierung gehören zu ihrem Alltag. „Einmal hat im Bus mein Handy geklingelt, da wurde gerufen: ‚nicht, dass hier gleich eine Bombe explodiert‘“, berichtet sie.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Internationale Wochen gegen Rassismus Die Internationalen Wochen gegen Rassismus (IWgR) ist eine weltweite Kampagne, die darauf abzielt, Bewusstsein für die Bedeutung von Vielfalt und Gleichheit zu schaffen und Rassismus zu bekämpfen. Für die Landesintegrationsbeauftragte Jana Michael ist Alltagsrassismus in Deutschland und auch in Mecklenburg-Vorpommern nach wie vor ein Problem: „Umso wichtiger ist es, nicht zu schweigen, sondern für das Thema zu sensibilisieren und deutlich zu machen: Wir stellen uns gegen Diskriminierung, Hass und Hetze“, so Michael im Rahmen der IWgR. Unter dem diesjährigen Motto „Misch dich ein!“ finden im Aktionszeitraum bis zum 2. April eine Vielzahl von Veranstaltungen in Rostock statt. Bis zum 26. April, Berufliche Schule Technik in Rostock: Der von rechter Gewalt betroffene Autor Nils Oskamp berichtet in seiner Ausstellung „Drei Sterne“ über seine Erlebnisse. 20. März bis 2. Mai, Abendgymnasium Rostock: Die Ausstellung „Shurooq – Sonnenaufgang: Meine Reise in den Frieden“ zeigt Fotografien von Eiman Khwiled aus Latakia in Syrien. 31. März von 16 bis 18 Uhr, Ökohaus e.V. Rostock: Empowerment-Workshop für Eltern nichtweißer Kinder zum Thema: „Wie funktioniert Kita/Schule/Hort? Wie kann ich mich einbringen? Was sind meine Rechte?“

Inzwischen lebt die 23-Jährige wieder in Rostock, in ihrer Heimat, wie sie sagt. Dass sie so gut Deutsch spreche, hat ihr oft geholfen. Es kommt vor, dass Leute erstaunt reagieren, wenn ich mich am Telefon mit Böhm melde und sie mich dann treffen, erzählt Sharifa. Ihr Zweitname ist Annalena. „Mein Papa wollte, dass ich selbst entscheiden kann, ob ich einen deutschen oder einen ausländischen Namen haben will. Er dachte, dass ich es damit vielleicht leichter habe.“

Wichtig ist, dass Kinder schon früh was über Rassismus lernen

Sharifas Erfahrungen haben sie zwar geprägt, aber sie lassen sie nicht daran zweifeln, dass eine Welt ohne Rassismus möglich ist. „Es ist wichtig, aufzuklären. Besonders Kinder sollten so früh wie möglich aufgeklärt werden und mit dem Thema Rassismus in Kontakt kommen“, so die junge Frau.

Lesen Sie auch

Für sie ist es wichtig, dass die Menschen lernen, sich in andere hineinzuversetzen und Respekt und Toleranz zu zeigen. Sie erinnert sich an ihre Schulzeit, in der ein Mann von seinen Erfahrungen mit Rassismus berichtet hat. „Das war ganz schön hart – hat aber bestimmt vielen die Augen geöffnet, die gar nicht wussten, wie Rassismus sich anfühlt.“