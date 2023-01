﻿„Shopping Queen“ in Rostock: Warum nie bei H&M und Zara eingekauft wird

„Shopping Queen“ in Rostock: Beliebte Geschäfte, krasser Guido-Effekt und wie es wirklich beim Dreh läuft

Die Vox-Sendung hat tausende Fans und ist immer wieder in Rostock zu Gast. In den Folgen der Styling-Doku-Soap shoppten sich Frauen wie Ostseewelle-Moderatorin Andrea Sparmann oder Tattoo-Profi Julia Krumm durch die Läden. Wo die Ladys Kleidung und Schuhe kaufen, wie viel Zeit sie in den Stores tatsächlich verbringen, welchen Friseur sie besuchen und welche Folgen das hat.