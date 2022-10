﻿Zwischen Schnäppchen-Erfolg und Händler-Frust: So lief der Shopping-Sonntag in Rostock

Gut besucht war die Rostocker Innenstadt am verkaufsoffenen Sonntag am 2. Oktober 2022.

Rostock. Steigende Energiekosten, höhere Preise und die Kunden kaufen nichts mehr ein: Erst in der vergangenen Woche schlug der Handelsverband Nord Alarm und bezeichnete die Lage in den Innenstädten von MV als ernst. Trotz Energiekrise und gesunkener Kaufkraft veranstaltete die Stadt Rostock am 2. Oktober einen verkaufsoffenen Shopping-Sonntag. Ein Fehler?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die OSTSEE-ZEITUNG hat sich bei Händlern und Kunden umgehört, wie sie die kriselnde Stimmung wahrnehmen und auf was sie derzeit am meisten verzichten.

Die Wetter-App zeigt 15 Grad an, Wolken sind so gut wie nicht zu entdecken. Stattdessen blauer Himmel und Sonne satt. Wettertechnisch ein solider Start in den goldenen Oktober, der auch dafür sorgt, dass sich die Rostocker vermehrt vor die Haustür trauen. Die Kröpeliner Straße ist brechend voll – an vielen Händen baumeln Einkaufstüten verschiedener Klamottenhersteller. Krisenstimmung? Fehlanzeige.

In der Rostocker City war am verkaufsoffenen Sonntag am 2. Oktober 2022 viel los. © Quelle: Ove Arscholl

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zumindest auf den ersten Blick: „Wir haben hier im Untergeschoss viel Laufkundschaft – doch die wenigsten kaufen tatsächlich etwas “, sagt Katja Bernsdorff, Mitarbeiterin im Buchhandel Hugendubel. Im oberen Stockwerk würde sich niemand aufhalten. Sie hat eine klare Meinung zum verkaufsoffenen Sonntag: „Sofort streichen. Die Rechnung aus Stromkosten plus Gehalt der Mitarbeiter geht einfach nicht auf. Das lohnt sich einfach nicht.“

Sibylla und Bodo Kubatzki aus Rostock stöbern in der Buchhandlung Hugendubel schon mal nach Weihnachtsgeschenken. © Quelle: Ove Arscholl

Bodo und Sibylla Kubatzki stöbern gerade in einer Bücherecke. Sie können den Eindruck der Mitarbeiterin zumindest teilweise bestätigen. „Wir achten schon mehr darauf, was wir kaufen“, sagt Sybilla Kubatzki. Oft hole sie sich derzeit nur Inspirationen in Geschäften: „Gestern bin ich bei Ikea gewesen. Doch ich habe nichts gekauft. Ich schaue, was mir gefällt und hoffe dann darauf, dass Freunde oder Verwandte mir an Weihnachten etwas schenken.“

Verkaufsoffener Sonntag in Rostock: „Rausgehen und Dinge erleben“ spart Energie

Ihr Mann Bodo ist weniger drastisch unterwegs: „Ich spare lieber an Energie- und Heizkosten als an Kunst und Musik.“ Beide haben auch einen Energiespar-Tipp: „Rausgehen und Dinge erleben.“ Das halte warm und spare Energie in den eigenen vier Wänden.

Laura Tschapek ist mit ihrem Partner auch aus den eigenen vier Wänden raus und in die Stadt gefahren. Sie nutzt an diesem Sonntag die „Drei für zwei“-Aktion im Store von Tommy Hilfiger aus und kann den Laden wenig später auch mit mehreren Einkaufstüten an den Fingern glücklich verlassen: „Wir haben unser Einkaufsverhalten bis jetzt nicht geändert und verreisen zum Beispiel auch weiterhin“, sagt Tschapek. Sie hätten aber auch keine Kinder und seien daher finanziell etwas flexibler.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Glücklich über ihre Schnäppchen bei der Aktion „Kaufe 3, zahle 2“ ist Laura Tschapek. Sie hat sich bei Tommy Hilfiger für den Winter eingekleidet. © Quelle: Ove Arscholl

Händler in Rostock: „Das Hauptproblem ist die geringe Kundenfrequenz“

Solche Aktionen seien wichtig, um potenzielle Kunden in den Laden zu holen, weiß Michael Strobel. Er ist Besitzer des Thommy-Hilfiger-Stores in der Galerie Rostocker Hof. „Denn das Hauptproblem ist die geringe Kundenfrequenz.“ Dazu kämen die hohen Kosten und die Inflation. „Die Kostenseite ist bei uns einfach sehr problematisch geworden“, sagt Strobel. Die Lager seien voll und daher auch der Preisdruck enorm. „Wir müssen jetzt eine Balance finden zwischen Bestand und Absatz.“

Trotz aller Probleme sei sein Geschäft noch gesund. Er habe gut gewirtschaftet – doch er kenne viele Kollegen, bei denen die Lage dramatischer ist: „Wir werden leider noch den einen oder anderen sehen, der es nicht schafft“, prophezeit Strobel.

Bei „Taschuhso“ probiert Kundin Margrit Maaß ein paar neue Stiefel an. Verkäuferin Katrin Schröder-Johannsson hilft ihr dabei. © Quelle: Ove Arscholl

Trotz Krise gibt es das ein oder andere Geschäft, was sich nicht beklagen kann – etwa das „Taschuhso“. Dort ist an diesem Sonntag viel los, auch ohne besondere Angebote. Von einer gesunkenen Kaufkraft spüre Verkäuferin Katrin Schröder-Johannsson an diesem Tag wenig: „Bei uns nicht, wir haben sehr gut zu tun – und das nicht nur am verkaufsoffenen Sonntag. Die Kunden warteten heute schon vor 13 Uhr vor unserem Laden. Wir können uns aus der Sicht eines Einzelhändlers daher nicht beschweren.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Die von ihr wahrgenommene Kauflaune schiebt sie auch etwas auf den Herbstbeginn: „Der Kunde sucht nach Herbstware. Der Sommer ist einfach vorbei und nun braucht es wärmere Sachen.“

Dabei falle ihr eines besonders auf: „Es wird immer mehr nach guter Qualität gefragt. Der Kunde möchte nachhaltiger einkaufen und sucht Dinge, an denen er länger Freude hat und die auch mal zwei, drei Jahre halten, sagt Schröder-Johannsson.