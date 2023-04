﻿Shopping-Sonntag, Kostenlos-Event für Mieter, Neueröffnung: Das ist am Wochenende los in Rostock

Mode und Accessoires zu günstigen Preisen, gratis aufs Eis oder Schokoladen-Druck ausprobieren: In der Hansestadt ist Samstag und Sonntag ( 1. und 2. April 2023) viel los – nicht nur beim Ostermarkt. In den Clubs gehts bei Partys heiß her, bei einem Auto-Treffen gibt es Heißes vom Grill.

In der Kröpeliner Straße wird am Wochenende viel los sein.

Rostock. Der Rostocker Ostermarkt ist eröffnet und an diesem Wochenende ist auf dem Neuen Markt und in der Kröpeliner Straße viel los. Der Markt ist am Samstag von 10 bis 20 Uhr und am Sonntag von 11.30 bis 19 Uhr geöffnet. Doch auch andere Termine sorgen an diesem Wochenende für viel Rummel in der Hansestadt.

Turbulent wird es am 2. April, denn dann startet Rostock in die Sonntagsshopping-Saison 2023. Ab 13 Uhr sind viele Geschäfte in der Bummelmeile Kröpi, deren Seitenstraßen und im Einkaufszentrum KTV geöffnet. Wer den lokalen Handel unterstützen oder auf Schnäppchen-Jagd gehen will, hat bis 18 Uhr die Chance dazu. In Kauflaune bringen die Les Bummms Boy Kunden im Rostocker Hof. Das Quintett gibt um 14, 15, und 16 Uhr 20-Minuten-Konzerte im Obergeschoss – Mitsingen und Mittanzen sind erwünscht.

Eingekauft werden kann an diesem Tag auch im Ostsee-Park Sievershagen. Er ist von 12 bis 17 Uhr geöffnet (Gastronomie ab 11 Uhr). Günstige Gelegenheiten bieten sich vor dem Einkaufszentrum bereits am Vormittag: Von 10 bis 16 Uhr lockt der Flohmaxx-Flohmarkt zum Feilschen.

Neueröffnung in altem Fahrradladen

Eine Neueröffnung gibt es bereits am Samstag in Rostocks Osten: Am 1. April wird im ehemaligen Fahrradladen am Sternenplatz von Toitenwinkel ein sogenannter Makerspace eröffnet. In dieser kreativen Werkstatt können Kids und Teenies von 14 bis 18 Uhr mit 3D-Druck, smarter Nähmaschine und Schokoladendrucker experimentieren. Der Eintritt ist frei.

Oldtimer und getunte Neuwagen

Wer auf Oldtimer und Neuwagen, Ami-Schlitten und getunte Neuwagen abfährt und dazu nette Gesellschaft mag, kann Sonntag beim „Cars and Coffee“ aufkreuzen. Von 10 bis 15 Uhr lädt „Baltic BBQ The Baltic finest Carshow“ Auto- und Motorrad-Liebhaber zum Treffen am Globus in Roggentin. Essen und Musik gibt’s auch.

Kostenlos aufs Eis

Kostenlos aufs Glatteis führt die Wiro ihre Mieter: Am 1. (11 bis 18 Uhr) und 2. April (10 bis 18 Uhr) darf in der Schillingallee bei Vorlage des Wiro-Coupons (im aktuellen Mietermagazin) gratis eisgelaufen werden. Schlittschuhe gibt es ebenfalls für lau gegen Abgabe eines Pfandes.

Premiere im Theater, Partys in den Clubs

Im Volkstheater feiert am Samstag das Stück „Winterreise“ Premiere. Das Schauspiel von Elfriede Jelinke wird ab 19.30 Uhr im Großen Haus aufgeführt. Tanzlustige Nachtschwärmer können sich am Samstag in Rostocks Clubs austoben. Im LT-Club beginnt um 22 Uhr das „Saturday Night Fever“, im ST-Club startet zeitgleich die „Rockzone“. Im Bunker steigt ab 23 Uhr „Pink! Die Party“ und im Jaz heißt dann „FriekOut!“.