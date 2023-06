﻿Shopping, Streetfood, Breakdance: Tipps fürs Wochenende in Rostock und Warnemünde

Rostock/Warnemünde. Das Wochenende hat es in sich: Ob am Warnemünder Strand, auf der Ostsee oder im Rostocker Stadthafen – Urlaubern und Einheimischen wird jede Menge geboten. Die OZ gibt Tipps, welche Veranstaltungen sich lohnen.

Shoppen auf Warnemündes Seepromenade

Dieses Wochenende beginnt eines der größten maritimen Feste an der Ostseeküste: Die Warnemünder Woche wird am Samstag eröffnet und verspricht insgesamt neun Tage gefüllt mit Spaß und Spitzensport an Land und auf dem Wasser. Am Freitag findet der „Tag vor der Woche“ statt: Um 10 Uhr wird auf der Seepromenade die Bummelmeile eröffnet und lädt zum Schlemmen, Stöbern und Shoppen ein.

Comedy im Kurhausgarten und Zirkus

Am Abend werden im Warnemünder Kurhausgarten die Lachmuskeln gekitzelt: Bei „Rostock lacht mit Dr. Pop“ erwartet Besucher ab 20 Uhr eine hitverdächtige Musik-Comedy-Stand-up-Show.

Eine lustige One-Man-Show beginnt um 20 Uhr im Circus Fantasia im Stadthafen: Fil witzelt über die „Digga“-Jugend, die Lieferando-Welt oder über das schamvolle Altern des weißen Mannes.

Foodies essen und trinken sich einmal um die Welt

Wer auf kulinarische Weltreise gehen möchte, ist im Stadthafen richtig. Beim Streetfood-Festival auf der Haedgehalbinsel können Besucher süße und herzhafte Leckereien essen. Kostprobe? US-Burger, ungarisches Langos, mexikanische Burritos, japanisches Tako-yaki, hawaiianische Honeycones und Eis in vielen Variationen stehen auf der Speisekarte. Geöffnet ist am Freitag von 15 bis 22 Uhr, Sonnabend und Sonntag jeweils von 11 bis 22 Uhr.

Kindertheater im Rostocker Stadthafen mit dem Neinhorn

Manege frei für ein dickköpfiges Fabelwesen heißt es im Stadthafen auf Höhe des historischen Holzkrans: Unterm Zeltdach feiert das Puppenspiel „Das Neinhorn“ nach dem gleichnamigen Kinderbuch am Freitag Premiere. Aufführungen finden bis einschließlich 16. Juli mittwochs bis samstags um 17 Uhr und sonntags um 11 und 15 Uhr statt.

Manege frei fürs Kindertheater: Das Puppenspiel „Das Neinhorn“ feiert am Freitag im Stadthafen Rostock Premiere. © Quelle: Antje Bernstein

Internationale Breakdance-Größen batteln sich

Das Fishbattle gilt als Highlight in der Breakdance-Szene und findet Samstag im Peter-Weiss-Haus statt. Ab 15 Uhr batteln sich einige der erfolgreichsten internationalen B-Girls und B-Boys die Ehre. Bereits um 13 Uhr können Besucher bei kostenlosen Workshops coole Moves lernen.

Liebe, Leidenschaft und Soap-Intrigen auf der Bühne

Operettenspaß in der Halle 207: Am Samstag feiert um 19.30 Uhr „Die Blume von Hawaii“ Premiere und das Publikum kann eintauchen in die Liebeswirren in der Südsee.

Im Freigeist-Theater (Großer Katthagen 4) ist am Samstag ab 18 Uhr die nächste Folge der Impro-Soap „Gossip Ghosts“ zu sehen. 90 Minuten voller Lügen, Mysterien und Intrigen. Nichts ist verabredet, alles improvisiert.

